Video: Windows XP läuft auf der Vision Pro

Auf Apples neuer Computerbrille läuft ein neues mobiles Betriebssystem, das auf den bekannten Apple-Oberflächen ansetzt, doch es geht auch anders: Auf der Vision Pro kann auch das gute alte Windows XP genutzt werden – theoretisch. Ein Video liefert den Beweis.

Windows XP war eines der erfolgreichsten Windows-Systeme von Microsoft. Auch lange nach dem immer wieder verschobenen Supportende wollte diese Version einfach nicht sterben, sehr zum Unmut von Microsoft, das echte Probleme hatte, die Nachfolger unter die Leute zu bringen. Nun können Nutzer ein Wiedersehen mit dem Oldtimer feiern – auf der Vision Pro.

Auf Apples Computerbrille kann das alte Windows XP zum Laufen gebracht werden, das zeigten die Entwickler von UTm, einem Werkzeug, mit dem virtuelle Maschinen mit Windows- oder Linux-System auf iOS-Geräten ausgeführt werden können.

UTM is now running on Vision Pro (simulator)! Still need to implement input devices but here's a sneak peek. pic.twitter.com/xYnSgTdXpi

— UTM (@UTMapp) August 8, 2023