Der Name von Apples erwartetem Budget-MacBook ist offenbar aus dem Sack.

MacBook Neo soll der günstigere Einstiegs-Mac heißen.

Den Namen hat Apple heute quasi selbst geleakt.

Apple hat offenbar versehentlich den Namen seines erwarteten günstigeren MacBook Modells veröffentlicht. Auf der Website des Unternehmens tauchte kurzfristig ein regulatorisches Dokument für ein Gerät mit der Bezeichnung „MacBook Neo“ und der Modellnummer A3404 auf.

Das PDF Dokument selbst enthielt den Produktnamen zwar nicht, dieser war jedoch kurzzeitig in einem Link auf Apples EU Compliance Seite sichtbar. Weitere Details oder Bilder zu dem Gerät wurden bislang nicht veröffentlicht. Wenige Minuten nach Bekanntwerden wurde der entsprechende Link wieder entfernt.

Das als günstigeres MacBook gehandelte Modell soll Gerüchten zufolge nicht mit einem M Series Chip, sondern mit einem iPhone Prozessor wie dem A18 Pro oder A19 Pro ausgestattet sein. Zudem ist von einem 12,9 Zoll Display die Rede. In Berichten wird außerdem über auffällige Farbvarianten wie Gelb, Grün, Blau oder Pink spekuliert.

Das „MacBook Neo“ würde im Apple Portfolio unterhalb des MacBook Air positioniert werden. Zum möglichen Einstiegspreis gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Schätzungen bewegen sich zwischen 599 und 799 US Dollar.

MacBook Neo dürfte morgen kommen

Eine offizielle Vorstellung wird für diesen Mittwoch erwartet. Medienvertreter sollen im Rahmen von „Apple Experience“ Veranstaltungen in New York, London und Shanghai erste Eindrücke sammeln können. Ein Livestream Event ist nicht angekündigt, stattdessen wird mit einer Pressemitteilung im Apple Newsroom gerechnet.

Heute hat Apple bereits das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max, zwei neue Studio Displays und ein neues MacBook Air mit M5 vorgestellt. Gestern wurden das iPhone 17e und ein neues iPad Air präsentiert.