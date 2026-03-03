Da sind sie nun, die neuen Studio Displays von Apple, über die so lange spekuliert worden war: Gleich zwei neue Bildschirme hat der iPhone-Konzern heute vorgestellt. Günstig sind beide nicht, das Highend-Modell allerdings kommt wenig überraschend besonders teuer.

Apple hat eine neue Studio Display Produktfamilie vorgestellt, die speziell auf die Nutzung mit dem Mac ausgelegt ist. Die Reihe richtet sich laut Unternehmen sowohl an Alltagsanwender als auch an professionelle Nutzer.

Das aktualisierte Studio Display verfügt über eine 12 Megapixel Center Stage Kamera mit verbesserter Bildqualität und Unterstützung für die Schreibtischansicht. Hinzu kommen drei Mikrofone in Studioqualität sowie ein 6 Lautsprecher System mit Unterstützung für 3D Audio. Erstmals ist das Modell mit Thunderbolt 5 Anschlüssen ausgestattet, die zusätzliche Downstream Verbindungen für Hochgeschwindigkeitszubehör oder das Reihenschalten mehrerer Displays ermöglichen.

Neuer Highend-Bildschirm Studio Display XDR

Neu ist außerdem das Studio Display XDR. Das 27 Zoll 5K Retina XDR Display nutzt eine Mini LED Hintergrundbeleuchtung mit mehr als 2.000 lokalen Dimmzonen. Es erreicht laut Apple eine SDR Helligkeit von bis zu 1.000 Nits und eine HDR Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits. Der erweiterte Farbraum soll eine besonders präzise Darstellung ermöglichen. Die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz, ergänzt durch Adaptive Sync zur dynamischen Anpassung der Bildrate bei Video oder grafikintensiven Anwendungen.

Das Studio Display XDR bietet die gleiche Kamera und Audioausstattung wie das Studio Display sowie Thunderbolt 5 Konnektivität. Die Anschlüsse erlauben neben der Verbindung mehrerer Displays auch den Einsatz als Hub. Über das mitgelieferte Thunderbolt 5 Kabel können kompatible MacBook Pro Modelle mit bis zu 140 Watt geladen werden.

Das Studio Display verfügt über ein 27 Zoll 5K Retina Panel mit über 14 Millionen Pixeln, 600 Nits Helligkeit und P3 Farbraum. Optional ist Nanotexturglas für reduzierte Reflexionen erhältlich. Beim Studio Display XDR werden neben P3 auch Adobe RGB Farbräume unterstützt. Das Kontrastverhältnis liegt laut Hersteller bei 1.000.000 zu 1.

Beide Modelle sind mit unterschiedlichen Standfuß Optionen verfügbar. Das Studio Display ist wahlweise mit neigungsverstellbarem oder optional mit neigungs und höhenverstellbarem Standfuß sowie mit VESA Adapter erhältlich. Das Studio Display XDR wird standardmäßig mit neigungs und höhenverstellbarem Standfuß ausgeliefert.

Preise und Verfügbarkeit

Das Studio Display startet bei 1.699 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das Studio Display XDR beginnt bei 3.499 Euro inklusive Mehrwertsteuer und ist damit kein Schnäppchen. Vorbestellungen sind wie auch bei den anderen Neuheiten dieser Woche ab morgen, dem 04. März möglich, die Auslieferung beginnt am 11. März.