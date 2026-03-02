Apple hat das iPhone 17e vorgestellt.

Das aktualisierte Einstiegs-iPhone kommt jetzt mit MagSafe.

Auch wurde der Speicher in der Einstigsversion verdoppelt.

Apple hat das für diese Woche erwartete iPhone 17e nun offiziell vorgestellt. Im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger vom letzten Jahr wurde an verschiedenen Stellschrauben gedreht, was das neue Modell durchaus aufwertet.

Doppelter Speicher und MagSafe

So ist das iPhone 17e nun mit MagSafe ausgestattet, dieses Feature hatte das iPhone 16e noch vermissen lassen. Zudem startet Apple im iPhone 17e jetzt mit 256 GB Speicher.

Angetrieben wird das iPhone 17e vom A19-Chip, der auch im Basis-iPhone 17 steckt, damit haben Kunden auf Jahre hinaus genügend Leistungsreserven.

Bekannt sind die 48-MP-Hauptkamera und das C1X-Modem, Apples weiterentwickelter 5G-Chip. Auch beim Display ändert sich nichts: Die 6,1 Zoll Super Retina bleiben dem iPhone 17e erhalten.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPhone 17e kann in Deutschland ab Mittwoch vorbestellt werden. Die Auslieferungen beginnen eine Woche später. Verfügbar ist es in den Farben Schwarz, Weiß und einem neuen hellen Rosa. Ihr zahlt ab 699 Euro für Apples iPhone-Neuzugang. Damit bekommen Kunden dieses Jahr aufgrund des verdoppelten Speichers effektiv mehr für ihr Geld.