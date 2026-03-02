Offiziell: Apple stellt neues iPad Air vor

Apple hat soeben das neue iPad Air per Pressemeldung vorgestellt. Das neue „leichte“ iPad verfügt über den M4-Chip, mehr Arbeitsspeicher und Apples eigenes Mobilfunkmodem.

Mit Spannung haben wir für diese Woche neue Apple-Produkte erwartet, den Auftakt macht das iPad Air und das iPhone 17e.

Gleiches Design: Neues iPad Air mit M4, C1x und N1

Neu ist im aktualisierten iPad Air Prozessor. Statt dem M3 kommt nun der M4 zum Einsatz. Damit einhergehend ist die Erhöhung auf 12 GB RAM, der Arbeitsspeicher ist besonders für Apple Intelligence notwendig.

Mobilfunk bezieht das iPad Air ab sofort über den C1X, der auch das iPad Pro mit 5G versorgt. Das gleiche gilt für den Konnektivitäts-Chip N1, der erstmals WiFi 7 ermöglicht.

Das neue iPad Air ist ab dem 04. März vorbestellbar und in den Farben Spacegrau, Blau, Violett und Polarstern, jeweils in 11 und 13 Zoll verfügbar. Die Preise beginnen unverändert bei 649 Euro für 128 GB.

Ist das neue iPad Air für euch interessant? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.