visionOS 27: Diese Neuheiten für die Brille gingen auf der Keynote unter

Obwohl kaum davon die Rede war, bringt visionOS 27 einige interessante Neuheiten auf die Vision Pro. So wird Apple Intelligence und Siri AI mit seinen vorgestellten Neuheiten vollumfänglich auf der Brille verfügbar sein. Darüber hinaus kann das neue Betriebssystem für die Apple-Brille noch mit einigen weiteren Verbesserungen aufwarten.



Apple hat auf der Keynote zur WWDC 2026 zwar vergleichsweise wenig Zeit auf die Vision Pro verwendet, doch die erste Beta von visionOS 27 bringt zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen für das Mixed-Reality-Headset.

Im Mittelpunkt steht die tiefere Integration von Apple Intelligence. Die neue Siri kann nun mithilfe von Visual Intelligence die Umgebung des Nutzers analysieren, Objekte erkennen, Inhalte erklären und Fragen zu realen oder virtuellen Elementen beantworten.

Für die Interaktion mit Siri führt Apple eine neue dreidimensionale Siri-Kugel ein, die frei im virtuellen Raum platziert werden kann. Bereits ein Blick auf das Element genügt, um eine Unterhaltung zu starten. Das klassische Aktivierungswort ist dafür nicht mehr erforderlich. Zudem erleichtert eine neue Siri-App das Fortsetzen früherer Gespräche.

Weitere Neuheiten in visionOS 27

Zu den weiteren Neuerungen von visionOS 27 gehören:

Panoramafotos als virtuelle Umgebungen: Nutzer können Panoramaaufnahmen künftig in immersive 3D-Umgebungen verwandeln und sich direkt in den Bildern bewegen.

Gebogene App-Fenster: Anwendungen wie Safari, Freeform und Apple TV passen sich stärker dem Sichtfeld an und nutzen gekrümmte Fensterlayouts für ein intensiveres Nutzungserlebnis.

Schnellere WLAN-Verbindungen: Apple verspricht auf unterstützten Netzwerken bis zu dreimal höhere Übertragungsraten als bisher.

Neue Safari-Webumgebungen: Webseiten können Nutzer künftig über spezielle APIs in vollständige 360-Grad-Umgebungen versetzen.

Überarbeitetes Kontrollzentrum: Die Steuerzentrale wurde neu strukturiert und bietet separate Bereiche für Benachrichtigungen, Medienwiedergabe, Systemeinstellungen und virtuelle Umgebungen.

Kleinere Widgets: Eine neue besonders kompakte Widget-Größe ermöglicht die Platzierung zusätzlicher Informationen im Raum, ohne die Umgebung zu überladen.

Blickgesteuerte Benachrichtigungen: Meldungen öffnen sich automatisch, sobald der Nutzer sie ansieht.

3D-Inhalte vom Mac: Nutzer können dreidimensionale Modelle direkt vom Mac aus in Vision Pro betrachten und bearbeiten. Auch Quick Look erhält neue Funktionen für Anmerkungen an 3D-Objekten.

Neue virtuelle Umgebung: Apple ergänzt das Angebot um eine detaillierte Nachbildung des isländischen Naturschutzgebiets Thórsmörk mit Bergen, Tälern und Gletschern.

Erweiterte Entwicklerwerkzeuge: Neue Frameworks, APIs und Verbesserungen für RealityKit sowie Reality Composer Pro sollen die Entwicklung anspruchsvollerer räumlicher Anwendungen erleichtern.

Apple stellt die Entwickler-Beta von visionOS 27 ab sofort bereit. Die finale Version soll im Herbst erscheinen.

Eine Besonderheit betrifft die neuen Siri-KI-Funktionen: Während Siri AI auf iPhone und iPad zunächst nicht in der Europäischen Union verfügbar sein wird, erhalten Nutzer der Apple Vision Pro in der EU von Beginn an Zugriff auf die neuen KI-Funktionen. Zunächst wird Siri AI allerdings ausschließlich auf Englisch angeboten.