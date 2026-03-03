Studio Display | Neues MacBook Pro | Neues MacBook Air – Apfelplausch #432 XDR

Apple hat erneut neue Hardware veröffentlicht, Fabian und Marco sprechen über die beiden Studio Displays und die neuen M5-Prozessoren im MacBook Air und MacBook Pro. Viel Spaß!
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Kapitelmarken
- 0:00: Intro
- 02:43: Studio Display und Studio Display XDR
- 08:52: KI-Power für MacBook Pro: M5 Pro und M5 Max
- 17:18: Mehr Speicher: MacBook Air mit M5
- 20:04: Unsere Einschätzung
