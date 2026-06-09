Inzwischen ist es quasi ein offenes Geheimnis, dass Apple schon bald sein erstes faltbares iPhone vorstellen dürfte. Dennoch ist es erwähnenswert, dass nun auch erste Hinweise im iOS-Code aufgetaucht sind, die das erste Foldabel aus Cupertino ankündigen.

Apple bereitet offenbar bereits in iOS 27 die Unterstützung für sein erstes faltbares iPhone vor. Hinweise darauf finden sich sowohl in neuen Entwicklerwerkzeugen als auch direkt im Quellcode des Betriebssystems.

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2026 forderte Apple App-Entwickler dazu auf, Anwendungen künftig nicht mehr ausschließlich für feste Bildschirmgrößen und Ausrichtungen zu optimieren. Stattdessen sollen Apps flexibel auf unterschiedliche Displaygrößen und Seitenverhältnisse reagieren können.

Apple drängt Entwickler bereits indirekt zur Fold-Unterstützung

Apple spricht dabei von einer „dynamischen Bandbreite an Größen und Formaten“. Offiziell bezieht sich diese Strategie auf Funktionen wie iPhone Mirroring und die Nutzung von iPhone-Apps auf dem iPad. Beobachter sehen darin jedoch auch einen wichtigen Baustein für ein zukünftiges faltbares iPhone.

Parallel dazu stellte Apple neue Werkzeuge für Entwickler vor. Mit einem überarbeiteten iOS-Simulator und erweiterten Vorschaufunktionen in Xcode können Apps künftig auf verschiedensten Bildschirmgrößen getestet werden. Zudem bietet Apple neue KI-gestützte Hilfen an, die mögliche Probleme bei flexiblen Benutzeroberflächen automatisch erkennen sollen.

Weitere Hinweise im Code von iOS 27

Zusätzliche Hinweise auf ein faltbares Gerät wurden direkt in den Frameworks von iOS 27 entdeckt, wie unter anderem MacRumors berichtet. Entwickler fanden dort die neuen Begriffe „foldState“ und „angleDegrees“. Beide Bezeichnungen deuten auf Funktionen hin, die den Faltzustand und den Öffnungswinkel eines Geräts erfassen könnten.

Darüber hinaus enthält iOS 27 erstmals eine Programmierschnittstelle, die die Anzahl integrierter Displays eines Geräts auslesen kann. Auch dies gilt als weiteres Indiz dafür, dass Apple die Softwarebasis für Hardware mit mehreren Bildschirmen vorbereitet.

Das erste faltbare iPhone wird seit Monaten intensiv diskutiert und soll laut verschiedenen Berichten unter dem Namen iPhone Ultra erscheinen. Erwartet wird ein buchähnliches Design mit einem etwa 7,8 Zoll großen Hauptdisplay im aufgeklappten Zustand sowie einem 5,5 Zoll großen Außendisplay.

Zu den weiteren kolportierten Ausstattungsmerkmalen zählen ein Titangehäuse, ein Scharnier aus Liquid Metal, zwei rückseitige Kameras, der kommende A20-Chip sowie ein neues Mobilfunkmodem. Statt Face ID könnte erstmals seit Jahren wieder Touch ID zum Einsatz kommen.

Die Vorstellung des Geräts wird aktuell für September 2026 erwartet. Mit einem prognostizierten Einstiegspreis von mehr als 2.000 US-Dollar dürfte das faltbare iPhone zugleich das bislang teuerste Smartphone von Apple werden.