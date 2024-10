Home Hardware Verpokert? Philips Hue korrigiert Preise seiner Überwachungskameras nach unten

Will man in Sachen smarter Beleuchtung möglichst jedes Szenario abdecken, kommt man um Philips Hue kaum herum. Der Hersteller weiß um seine Position und ruft deshalb auch selbstbewusste Preise auf. Dies gilt auch für Überwachungskameras, doch hier musste man sich korrigieren.

Hue Secure-Kameras nun bis zu 37% günstiger

Vergangenes Jahr kündigte Philips Hue den Launch von drei Überwachungskameras an, Apfelpage berichtete. Preislich waren alle drei Modelle im oberen Preissegment angesiedelt, ganz in der Tradition des Herstellers. Doch augenscheinlich war man zu ambitioniert. Bereits seit Anfang des Monats hat man alle dreri Modelle deutlich in der UVP gesenkt: Das Basis-Modell kostet im Hue-Shop jetzt nur noch 149,99 Euro statt bisher 199,99 Euro. Und die Hue Secure Kamera mit Akku ist von 249,99 Euro auf jetzt nur noch 179,99 Euro. Das ist unserer Meinung nach längst fällig, in Sachen Hardware verfügen die Kameras mit einer Auflösung von 1080p nur über Standardkost.

Voller Funktionsumfang nur mit Abo

Signify hat sich ein paar Gedanken gemacht, um seine Überwachungskameras vom Wettbewerb abzuheben. So lassen sich individuelle Aktivitätszonen einrichten, es kann eingesehen werden, ob ein Alarm durch ein abgestelltes Paket, ein Haustier oder durch einen Menschen oder ein Fahrzeug ausgelöst wird. Diese Funktionen setzen jedoch ein kostenpflichtiges Abo voraus. Für 3,99 Euro pro Monat ist eine Kamera abgedeckt, die Aufnahmen werden zudem 30 Tage gespeichert. Für 9,99 Euro wird die Zeitspanne auf 60 Tage verdoppelt, zudem können mehrere Kameras eingebunden werden. Die genauen Details lassen sich auf der Webseite des Herstellers einsehen.

