Vermeintlicher Leak: Plant Apple neue Schutzhüllen?

Seitdem Apple mit dem Leder-Ersatz „Feingewebe“ für negative Schlagzeilen gesorgt hat, gibt es für das iPhone nur noch Silikon-Hüllen. Ein Leaker mit zweifelhafter Historie will nun zumindest Prototypen von neuen Schutzhüllen in die Hände bekommen haben.

Im September erscheint die nächste iPhone-Reihe und damit einhergehend könnte Apple sich mal wieder an neuen Schutzhüllen probieren. Wie der chinesische Leaker Majin Bu berichtet, handelt es sich dabei um „Liquid Silicone“-Hüllen, welche das neue Software-Design Apples aufgreifen sollen. Woher er die Informationen hat, gibt Bu nicht an und auch sonst gibt es Zweifel an der Glaubwürdigkeit.

Keine Experimente: Apple setzt voll auf Silikon

Jahrelang war es üblich, das Apple für jedes neue iPhone Silikon- und Lederhüllen angeboten hat. Aus Umwelt- und Tierschutzgründen ersetzte Apple vor zwei Jahren sämtliche Lederprodukte und führte ein neues Material ein: Feingewebe. Dabei handelte es sich um eine Kunstfaser, die schon nach wenigen Wochen im normalen Gebrauch dermaßen beschädigt wurde, dass sie Apples eigenen Qualitäts-Ansprüchen nicht gerecht werden konnte. Nach nur wenigen Monaten im Verkauf hat Apple diese wieder vom Markt genommen. Seitdem setzt das Unternehmen voll und ganz auf Silikon.

Auch die nun angeblich geleakten „Silicone Liquid“-Hüllen setzen auf den bewährten Kunststoff. Auffällig ist neben welligen Muster – angelehnt an den Liquid Glas-Effekt der neuen Software – ein Öse unten sowie seitlich, um eine Art Schlüsselband befestigen. Laut Bu soll dieses sogar im Verkaufspreis enthalten sein.

Die Meldung ist mit Vorsicht zu genießen, denn Majin Bu hat eine durchwachsene Erfolgsbilanz, wenn es um iPhone-Leaks geht. Im vergangenen Jahr fiel er vor allem durch das Verbreiten einer gefälschten Apple Event-Einladung auf. Die neue Menüleiste im macOS-Stil unter iPadOS dagegen hat er bereits vor der offiziellen Präsentation auf der WWDC 25 kommen sehen.