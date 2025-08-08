SwitchBot kündigt LED-Leuchtstreifen und Stehlampe mit Matter an

Hierzulande ist SwitchBot aus Japan vielleicht noch nicht so bekannt, das dürfte sich aber ändern. Denn die Japaner setzen bei ihren neuen Produkten konsequent auf den neuen und interoperablen Smart-Home-Standard Matter. Damit sind nun auch ein neuer LED-Leuchtstreifen und eine neue Stehlampe ausgestattet.

LED-Leuchtstreifen

Der neue LED-Leuchtstreifen mit einer Gesamtlänge ist mit 72 LED pro Meter ausgestattet und deckt den RGB-Bereich sowie beide Weißtöne mit separaten Lichtquellen ab. Die Farbtemperatur bewegt sich in einem Bereich zwischen 2700 und 6500 Kelvin eingestellt werden. In Kombination mit der SwitchBot-App lassen sich individuelle Szenen und Zeitpläne einrichten. Die Helligkeit ist stufenlos regelbar. Über die App und dem verbauten Mikrofon im Netzteil kann der Musik auch passend zur Musik leuchten.

Stehlampe

Die Stehlampe von SwitchBot setzt auf ein 3-in-1-Lichtsystem mit RGB-, Warmweiß- und Kaltweiß-LEDs. Nutzer können Helligkeit und Farbtemperatur flexibel einstellen und aus verschiedenen voreingestellten Szenen wählen. Zusätzlich stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Verfügung. Hier ist die Steuerung neben der App auch über eine mitgelieferte Fernbedienung möglich. Wichtig zu wissen, beide Geräte brauchen einen matter-fähigen Hub wie ein HomePod mini, den aktuellen HomePod der zweiten Generation oder ein aktuelles Apple TV

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Leuchtmittel sind natürlich auch mit Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant und Co. kompatibel. Die Produkte werden ab sofort via Amazon angeboten und können dort direkt bestellt werden. Interessant, aktuell gibt es für die Stehlampe ein 20%-Rabattgutschein.

