Das Liquid-Glass-Design von iOS 26 ist wohl die größte, zugleich aber auch kontroverseste Neuerung im kommenden iOS. Apple reagierte auf Nutzerfeedback und hat hier in den letzten Betas immer wieder Änderungen vorgenommen – das gilt auch für die neueste Beta 4, die gestern Abend erschien.

Mit der vierten Beta von iOS 26 hat Apple erneut Anpassungen am neuen „Liquid Glass“-Design vorgenommen, das systemweit in der Benutzeroberfläche zum Einsatz kommt. Im Fokus stehen dabei Navigationselemente und Transparenzeffekte in Apps.

Mehr Transparenz nach Nutzerkritik

In der dritten Beta hatten viele Nutzer bemängelt, dass das Liquid Glass-Design zu zurückhaltend eingesetzt wurde, nachdem zuvor wiederum andere Nutzer kritisierten, Apple habe es mit der Transparenz in vielen Apps deutlich zu weit getrieben. Apple reagiert nun in Beta 4 mit erhöhter Transparenz an mehreren Stellen.

Die Navigationsleisten in Apps wie Fotos, Musik, App Store und Podcasts wirken nun klarer und lassen die jeweilige Hintergrundfarbe stärker durchscheinen. Gleichzeitig wurde der Effekt des matten „Frosted Glass“-Looks leicht reduziert. Die Änderungen sind allerdings dezent gehalten, um die Lesbarkeit der Texte weiterhin zu gewährleisten – offenbar ein Kompromiss zwischen den Versionen Beta 2 und Beta 3.

Keine größeren Änderungen auf dem Homescreen

Der Sperrbildschirm, das Kontrollzentrum und der Homescreen bleiben optisch nahezu unverändert. Eine kleine Neuerung gibt es dennoch: Beim Scrollen durch Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm dunkelt sich der Hintergrund nun etwas stärker ab, was die Lesbarkeit verbessern dürfte.

Feinschliff bis zur Herbst-Veröffentlichung erwartet

Apple wird das Liquid Glass-Design voraussichtlich auch in den kommenden Betas weiter verfeinern. Die finale Version des Looks dürfte erst mit der offiziellen Veröffentlichung von iOS 26 im Herbst feststehen. Bis dahin dürfte Apple weiterhin auf Nutzerfeedback reagieren und kleinere Optimierungen vornehmen.

Wie gefallen euch die Anpassungen in der letzten Beta? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren.