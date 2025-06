Wenig überraschend hat Apple auf der WWDC 2025 nicht nur iOS 26, sondern auch das neue iPadOS 26 vorgestellt. Fülle, Designrevolution, mehr Produktivität – das iPad wird deutlich erwachsener. Ab Herbst verfügbar, doch schon jetzt gibt es die Beta. Was ändert sich? Und was bleibt noch unklar? Hier der Rundumschlag.

„We’ve truly pulled off a mind-blowing release.“ sagte Craig Federighi mitten in der iPadOS-Präsentation in gewohnt bodenständiger Art und Weise. Und was bedeutet dieser krasse Release? Das hier:

Kurzüberblick: iPadOS 26

Liquid Glass Design – das neue, glasige Look-and-Feel

– das neue, glasige Look-and-Feel Mac-ähnliches Multitasking mit free-form Fenster, Stage Manager und Menüleiste

mit free-form Fenster, Stage Manager und Menüleiste Neue Apps : „Vorschau-App“ vom Mac, Journal vom iPhone, Games Hub

: „Vorschau-App“ vom Mac, Journal vom iPhone, Games Hub Apple Intelligence unterstützt neue Anwendungen

unterstützt neue Anwendungen Verbesserte Files-, Safari-, Kamera- und Telefon-Apps

Audio-Optionen : bessere Steuerung des Systemsounds

: bessere Steuerung des Systemsounds Kompatibel mit iPad (ab 2018), Developer-Beta jetzt, Public Beta im Juli, Finale im Herbst

Warum iPadOS 26?

Apple geht mit iPadOS 26 denselben Schritt wie mit iOS: statt einfacher Versionsnummern folgt jetzt das Jahresjahr. Damit soll das Betriebssystem symbolisch wie tatsächlicher auf den neuesten Stand gebracht werden – unterstützt durch Features, die iPads näher an Mac und visionOS heranführen.

„Design-Revolution“: Liquid Glass

iPadOS 26 präsentiert die Design-Neuheit „Liquid Glass“ – ein gläsernes, lichtreflektierendes Material, das sich dynamisch an Hintergrund und Lichtverhältnisse anpasst. Transparente Oberflächen, abgerundete Buttons, dynamische Dock- und Icon-Elemente sorgen für ein aufgeräumtes, hochwertiges Erscheinungsbild – überall im System und über alle Apple-Plattformen hinweg. Wir kennen das bereits von iOS 26, das wir hier zusammengefasst haben.

Auf dem Homescreen erwachen Symbole zu neuem Leben, im neuen Control Center, Lockscreen und in System-Apps wie Mail, Safari oder Apple TV – alles wirkt neu, ohne die vertraute iPad-Oberfläche zu verlassen.

Produktivität erhält Schub: Fenster & Multitasking

Das iPad mutiert mit iPadOS 26 fast zum Mac:

Free-form Fenster: Apps lassen sich etwa auf dem iPad flexibel in verschiebbare, skalierbare Fenster umwandeln – wahlweise in Stage Manager oder als schwebende Overlay-Fenster. Also wie…macOS? Jap. Es gibt nun sogar „Expose“, um einfach auf den Homescreen zu kommen. Menüleiste: Wisch von oben bringt eine Mac-ähnliche Menüleiste mit App-Controls, File-Optionen und Kontextmenüs. Mehr Bildschirme: Windowing funktioniert auch über externe Displays – Multitasking war nie flexibler.

Diese Neuerungen treiben das iPad in den Raum zwischen Tablet und Desktop – perfekt für produktives Arbeiten unterwegs und Zuhause.

Apps im Fokus

Files : Neu mit Listenansicht, besserer Sortierung, Tags – erinnert an den Mac.

: Neu mit Listenansicht, besserer Sortierung, Tags – erinnert an den Mac. Safari: Transparente Tab-Leiste, fluides Interface – besser für volle Bildschirmnutzung.

Neue Apps: Journal & Games

Preview/Vorschau : Neue native App zum Durchblättern und Bearbeiten von PDFs, Zeichnen mit Apple Pencil inklusive. Kennt man vom Mac.

: Neue native App zum Durchblättern und Bearbeiten von PDFs, Zeichnen mit Apple Pencil inklusive. Kennt man vom Mac. Telefon : Vom iPhone bekannte Anrufsteuerung jetzt auch direkt auf dem iPad nutzbar.

: Vom iPhone bekannte Anrufsteuerung jetzt auch direkt auf dem iPad nutzbar. Journal bringt Tagebuch- und Mood-Tracking vom iPhone aufs iPad – inklusive Formatierungen, Fotos und Reflexionnutzung.

bringt Tagebuch- und Mood-Tracking vom iPhone aufs iPad – inklusive Formatierungen, Fotos und Reflexionnutzung. Games überzeugt: zentrales Hub mit Apple Arcade, installierten Spielen, Friends-Funktionen, Controllern & Game-Overlay ohne App-Wechsel.

Apple Intelligence fürs iPad

iPadOS 26 integriert Apple Intelligence stärker:

Zugriff auf On-Device LLM-Framework für Developer

Smarte Hilfe beim Schreiben, Notizenanalysen, Bildgenerierung via Image Playground und Genmoji

Kontextbezogene Empfehlungen: Termine, Orte, Kontakte

Verbesserte Performance und Background-Aktivität, Live Activities Integration

Konkret heißt: Mehr produktive Unterstützung in iPad-Apps – intelligent, lokal und datenschutzfreundlich.

Audio, System & Leistung

Audio-Einstellungen wurden erweitert für besseres Sound-Handling systemweit

wurden erweitert für besseres Sound-Handling systemweit Background Performance : Apps im Hintergrund werden flinker, mit klaren Live-Statusanzeigen

: Apps im Hintergrund werden flinker, mit klaren Live-Statusanzeigen Stage Manager + externes Display wirkt deutlich flüssiger und produktiver

Kompatibilität & Release-Plan

Geräte : iPads ab 2018 – ältere Modelle fallen raus

: iPads ab 2018 – ältere Modelle fallen raus Beta : Developer-Beta direkt verfügbar, Public Beta im Juli

: Developer-Beta direkt verfügbar, Public Beta im Juli Final: Veröffentlichung im Herbst, pünktlich zur iPad-Hardware-Neuvorstellung

iPadOS 26 – was meint ihr?

iPadOS 26 ist ein beeindruckender Schritt – zumindest auf dem Papier. Das waren die iPadOS-Updates aber immer schon. Auf dem Papier. Apple packt viel Neues ins System: ein frisches Design, produktivere Fenster, durchdachte KI-Tools und Apps, die endlich etwas mehr können, als nur hübsch aussehen.

Aber: Auch wenn alles nach „großem Wurf“ klingt – vieles wirkt wie eine verspätete Aufholjagd. Die neuen Fensterfunktionen? Längst Standard auf anderen Plattformen. Apple Intelligence? Stark in der Theorie, in der Praxis bleibt abzuwarten, wie schnell und wie tief Entwickler sie wirklich nutzen. Und das neue Design? Schön, keine Frage – aber vielleicht auch etwas zu verspielt und transparent für den produktiven Alltag.

Kurz: iPadOS 26 fühlt sich an wie ein längst überfälliger Schritt in Richtung „echter Computer“. Nur: Wer bereits seit Jahren auf ein echtes Desktop-Erlebnis auf dem iPad wartet, wird sich fragen, warum Apple dafür so lange gebraucht hat – und ob es jetzt wirklich reicht.

Was meint ihr? Endlich die Zukunft des iPads – oder doch nur alter Wein in Liquid-Glass-Flaschen?