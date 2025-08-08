Telekom überarbeitet seine MeinMagenta-App und irritiert mit interessanter Farbgestaltung

Spätestens seit Corona legt die Telekom verstärktes Augenmerk darauf, seine Kunden zur Nutzung des Kundencenters bzw. seiner MeinMagenta-App zu motivieren. So lässt sich beispielsweise der Datentreuebonus nur über die besagte App aktivieren. Nun haben die Bonner ein neues Update dafür bereitgestellt und dabei den Look und die Navigation überarbeitet.

Gewöhnungsbedürftiges Grün

Nach der Aktualisierung zeigt sich die App mit einer neuen Navigation, die logischer und übersichtlicher aufgebaut ist. Um dies zu realisieren, setzt man nun auf ein Kartenlayout. Fortan werden die drei Reiter Mobilfunk, Internet und TV angezeigt, die jeweils dort gebuchten Produkte erscheinen dann als Karte. Die Karte Mobilfunk wird nun in einem gewöhnungsbedürftigen Grün dargestellt, welches so gar nicht zur sonstigen Farbgestaltung passt.

Die Trennung ist sicherlich hilfreich, wenn man mehrere Produkte von der Telekom bezieht. Gut gefällt uns, dass mit einem Tippen auf die Mobilfunkkarte die relevanten Daten wie Verbrauch, Vertrag und Optionen nun übersichtlicher aufgeführt sind. Dennoch verschwendet man zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich viel Platz durch viel Leerraum.

Noch immer langsam

Abseits der gewöhnungsbedürftigen Farbe und der verbesserten Übersicht hat sich an der Performance nicht viel geändert. Das liegt wohl am Web-Frontend und wird besonders dann deutlich, wenn man tiefer in die App mit Blick auf das Kundenkonto einsteigt. Hier sollte der Konzern dringend nachbessern.