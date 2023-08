Home Featured Verkaufe altes iPhone! Startpreis 1.000.000 Euro (Die Kolumne)

Da sage noch einer, es lohne sich nicht neues Zeug zu kaufen, für 16 Jahre in die Schublade zu legen und dann wieder zu verkaufen. Da sind schon mal Wertsteigerungen jenseits des 300-fachen drin. Am 16. Juli 2023 wurde im Auktionshaus LCG Auction ein altes iPhone für 158.644 Dollar verkauft, mit den Gebühren musste der Käufer über 190.000 Dollar hinblättern. Doch es war nicht irgendein iPhone! Zum Verkauf stand das sehr seltene iPhone (ohne irgendwas) mit 4 GB, das damals 499 Dollar kostete. Dieses Modell A1203 wurde nur für einen ganz kurzen Zeitraum vom Juni bis September 2007 verkauft, bevor es vom 8 GB-Modell (mit gleicher Modellnummer) abgelöst wurde (damals merkte Apple noch, dass die Einstiegsvariante lächerlich ist). Der Besitzer war so schlau, es bis heute nicht nur unbenutzt im Originalkarton zu belassen, sondern ließ es auch in der Schutzfolie verpackt. Ob tatsächlich dieses Gerät drin ist, werden wir wohl nie erfahren. Hätte ich das iPhone gekauft, ich würde es auf keinen Fall auspacken und für weitere 16 Jahre (naja, sagen wir 1,6 Jahre) in der Schublade lassen und den Karton mit dem vermuteten Gerät dann gewinnbringend weiterverkaufen.

Schubladensuche

Wie auch immer, ich schaute sofort in meine Schubladen und fand noch diverses altes Zeug, das ich unvorsichtigerweise ausgepackt und benutzt habe, weshalb es hier einen deutlichen Aufpreis gibt für Original-Dr.Marco-Geräte, auf Wunsch handsigniert. (Achtung, Satire. Nein, ich verkaufe die Schätzchen nicht wirklich!)

A1203 aka iPhone

Was soll ich sagen? Ein altes Schlafhandy ist genau jenes A1203, allerdings mit 8 GB und leichten (gelogen!) Gebrauchsspuren von 2007. Ich erinnere mich, wie ich das iPhone zum ersten Mal in der Hand eines Sportkameraden sah und sofort wusste: Will ich haben! Das iPhone (ja, ohne alles!) A1203, original ausgepackt und von mir lange benutzt. Gebote ab 1.000.000 Euro (zzgl. MWST).

A1303 aka iPhone 3GS

Direkt daneben in der Schublade: Dreimal das iPhone 3GS, A1303, mit allen Speichervarianten (8, 16 und 32 GB) von 2009 (damals kaufte ich wohl gleich dreimal), nur leichte Gebrauchsspuren (gelogen), Startpreis je 1.000.000 Euro (zzgl. MWST).

A1332 aka iPhone 4

Ich erinnere mit an den kühlen Herbsttag im Oktober 2011 als ich dieses Gerät zum ersten Mal in den Händen hielt. Was für ein Unterschied zu den 3er-Versionen, die wie schwanger wirkten. Endlich eine Bauform, in die ich mich sofort verliebte, deshalb: Im Angebot und zum absoluten Knallerpreis, ein iPhone 4, Modell A1332 in Weiß (das damals noch so hieß) mit 16 GB. Startpreis 999.999 Euro (zzgl. MWST).

A1429 aka iPhone 5

Und die Liebe ging weiter. Vom iPhone 5, Modell A1429 aus dem Jahre 2013 trenne ich mich wirklich nur schwer, weshalb ich einen Aufpreis verlangen muss. Dafür habe ich eines in weiß und eines in schwarz, wer beide kaufen möchte, erhält einen Apple-üblichen Rabatt! Startpreis je 1.000.001 Euro (im Bundle 2.000.002 Euro) (zzgl. MWST).

A1530 aka iPhone 5S

Nostalgie kommt auf beim nächsten Auktionsobjekt. Damals machte unsere Lieblingsfirma noch sehr lustige Sachen und nannte ihr Telefon in einem Jahr mit einer Zahl und im nächsten mit der gleichen Zahl und einem „S“ dahinter. Was für Zeiten! Mit der Kombination iPhone 5S kam dieses Modell A1530 im Jahre 2013 auf den Markt, wobei ich aus welchem Grunde auch immer – laut MacTracker – das Modell für den asiatischen Markt (außer China) (nicht mehr lange) besitze. So oder so: Startpreis 1.000.000 Euro (zzgl. MWST).

A1586 aka iPhone 6

Das mit dem Plus habe ich nie mitgemacht. Also gibt es in der Sammlung kein iPhone 6 Plus, sondern das normale iPhone 6, Modellnummer A1586 vom September 2014, damals ab 649 Dollar (16 GB), 749 (64 GB) oder 849 (128 GB) zu bekommen. Preise konnte Apple schon immer. Aber… als Bonus gleich zweimal, einmal mit schwarzer Front und das andere Mal mit weißer Front. Sie ahnen es, zum Sonderpreis je 1.000.000 Euro (zzgl. MWST).

Straßenkind

In meinem Kopf ist ein schwarzes Loch, aber in der Sammlung, die hier angeboten wird, findet sich ein iPhone SE der 1. Generation von 2016 (32 GB 2017). Wer ein anderes iPhone ersteigert, bekommt dieses kostenlos.

iPod zu verkaufen im Jahr 2038

Hören wir an der Stelle auf und wundern uns über die ganzen alten iPads, die hier noch herumliegen. Aber… ihr Kolumnist wollte auch so schlau sein wie der oben erwähnte Verkäufer des alten Zeugs und hat sich 2022 den letzten erhältlichen iPod zum Normalpreis gekauft und noch nicht (!) ausgepackt (s. Foto). Gebote ab 2038!

