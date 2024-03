Home Hardware Update: Erste AirTags erhalten neue Software

Update: Erste AirTags erhalten neue Software

Die AirTags erhalten eine neue Software. Seit gestern Abend rollt eine aktualisierte Firmware für die kleinen Tracker von Apple aus. Welche Neuerungen die aktualisierte Software mit sich bringt, ist nicht klar. Die AirTags installieren sich das Update automatisch.

Apple hat eine neue Firmware für seine AirTags veröffentlicht. Die neue Software trägt die Build-Nummer 2A73, sie folgt auf die bislang aktuelle Software, die Apple vergangenen Oktober an die Nutzer verteilt hatte.

Zunächst werden nur wenige AirTags aktualisiert

Apple hat einen Plan für die Verteilung der AirTag-Updates. Zunächst wird nur rund 1% der in Nutzung befindlichen Tracker aktualisiert. Ab dem 26. März wird die neue Software an 10% der aktiven AirTags verteilt. Ab dem 02. April werden 25% der aktiven Tracker die neue Software erhalten.

Ab dem 09. April wird das Update für alle angemeldeten AirTags ausgeliefert. Es gibt keine Möglichkeit für Nutzer, die Installation eines Updates zu beschleunigen, zu bremsen oder sonst wie zu beeinflussen. Ein Update wird geladen und installiert, wenn die ausgelieferte Welle den eigenen Tracker umfasst, dieser in Reichweite des gekoppelten Geräts und geladen ist.

Welcher Art die Neuerung in der AirTag-Software mit der Build-Nummer 2A73 ist, ist nicht klar. Apple liefert in der Regel keine Details über Neuerungen in Firmwareversionen für seine Zubehörprodukte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!