Unveröffentlichte Mac-Modelle in Datenbank gefunden worden | MacBook Air mit OLED schon 2024? | Apple TV: YouTube-App lässt Software einfrieren – Daybreak Apple

Guten Morgen! In Datenbanken sind Hinweise darauf aufgetaucht, dass Apple demnächst neue Mac-Modelle veröffentlichen dürfte. Auch ein MacBook Air mit OLED-Display dürfte in absehbarer Zeit vorgestellt werden. Daneben sorgt die YouTube-App auf dem Apple TV offenbar derzeit dafür, dass das Gerät hängenbleibt. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Unveröffentlichte Mac-Modelle in Datenbank gefunden worden

In diesem Herbst hat Apple bekanntlich keine neuen Mac-Modelle vorgestellt. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass diese frühestens Anfang des nächsten Jahres erscheinen werden. Nun wurden in Gaming-Datenbanken Spuren unveröffentlichter Macs gefunden, die Hinweise darauf geben, was Konsumentinnen und Konsumenten von diesen erwarten können. Mehr Details dazu findet ihr hier.

MacBook Air mit OLED schon 2024?

Bereits seit einiger Zeit wird darüber gemunkelt, ob Apple einen Wechsel zur OLED-Displaytechnologie beabsichtigt und Macs sowie iPads in Zukunft damit ausstatten wird. Jetzt hat sich ein Experte zu Wort gemeldet, der davon ausgeht, dass das erste MacBook Air bereits im übernächsten Jahr veröffentlicht werden könnte. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

Apple TV: YouTube-App lässt Software einfrieren

Schon wieder klagen Nutzerinnen und Nutzer über Probleme mit der YouTube-App. Diesmal betrifft es die App auf dem Apple TV, die neuerdings dafür sorgt, dass sich das Gerät aufhängt. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Apple veröffentlicht Update für AirTags

Hier erklären wir euch alle Details zum neuen AirTags-Update.

