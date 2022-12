Home Betriebssystem Neue Macs: Unveröffentlichte Modelle tauchen in Gaming-Datenbank auf

Neue Macs: Unveröffentlichte Modelle tauchen in Gaming-Datenbank auf

Apple hat in diesem Herbst keine neuen Macs vorgestellt, daher wird erwartet, dass die nächsten neuen Modelle Anfang 2023 eingeführt werden. Darum ist es auch nicht überraschend, dass nun häufiger Spuren unveröffentlichter Macs im Netz gefunden werden, wie nun auch wieder.

Das Jahr 2022 geht zu Ende, ohne dass Apple neue MacBook Pro-Modelle vorgestellt hat. Diese wurden lange für diesen Herbst erwartet, bis sich abzuzeichnen begann, dass es nichts mit einer Produkteinführung werden würde. Nun gehen viele Beobachter von einem Launch im Frühling 2023 aus. Seit kurzem tauchen häufiger neue Macs in Datenbanken auf, so etwa vor kurzem ein nicht veröffentlichtes Modell im Browser von Geekbench 5, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Dabei handelte es sich offenbar um einen Mac mit dem unveröffentlichten M2 Max-Chip. Nun sind neuerlich nicht veröffentlichte Mac-Modelle in einer Datensammlung aufgetaucht.

Kommt bald ein neuer Mac Studio?

Dabei handelt es sich um die Statistikdatenbank von Steam, die monatlich veröffentlicht wird und zeigt, welche Maschinen von den Spielern besonders gern genutzt werden. In der Regel sind diese Daten wenig interessant aus einer Apple-Perspektive, diesmal ist es jedoch anders.

In der Datenbank fanden sich die beiden nicht veröffentlichten Mac-Modelle Mac14,6″ und „Mac15,4. Beim ersteren Mac handelt es sich um das selbe Modell, das auch in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht war, die zweite Modellbezeichnung ist noch nie gesehen worden. Denkbar ist, dass es sich hierbei um die Bezeichnung eines neuen Mac Studio handelt.

Erwartet wird, dass das neue MacBook Pro mit einem M2 Pro respektive M2 Max-Chip zu haben sein wird. Der neue Mac Studio könnte indes mit einem neuen M2 Ultra-Prozessor ausgestattet werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!