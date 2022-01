Und jetzt Omicron: Ist die klassische WWDC tot?

Die WWDC 2022 dürfte ein weiteres Jahr rein virtuell stattfinden. Omicron hat zuletzt größeren physischen Veranstaltungen wieder hart zugesetzt, was sich derzeit in Las Vegas eindrucksvoll zeigt. Erste Ankündigungen sprechen jetzt von Branchenveranstaltungen für 2022, die nur virtuell abgehalten werden und Apple dürfte mitgehen.

Corona hat möglicherweise die Totenglocke für große Präsenzveranstaltungen wie Festivals und Messen geläutet. Die WWDC wird schon seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren nur noch virtuell gehalten, selbiges gilt für alle anderen Keynotes des Unternehmens. Das dürfte auch für die Zukunft so bleiben.

Very quiet here in the Central Hall. #CES2022 This was around noon on Wednesday. pic.twitter.com/afMoPmcTLz

— Eric Savitz (@savitz) January 5, 2022