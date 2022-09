Home Apps Ulysses: So funktioniert das neue Tabellen-Feature

Kooperation mit Ulysses

Ulysses, die Schreib-App für das iPhone, das iPad und den Mac, bekam vor einigen Monaten eine brandneue Funktion: Tabellen. Was diese genau kann, werden wir euch in diesem Artikel näher bringen.

Für alle, die Ulysses noch nicht kennen, wollen wir das Tool noch einmal kurz vorstellen. Ulysses ist eine App zum Verfassen von Texten mithilfe einer Syntax, welche stark an Markdown angelegt ist. Die sogenannten Blätter, womit die einzelnen Schriftstücke bezeichnet werden, synchronisieren sich über iCloud, wodurch sie auf allen Apple-Geräten verfügbar sind. Zusätzlich dazu gibt es diverse Möglichkeiten zur flexiblen Organisation seiner Arbeiten.

Die einzelnen Funktionalitäten von Ulysses präsentierten wir euch hier im Detail. In diesem Artikel soll es um eine Neuheit gehen, welche damals noch nicht existierte: Das Erstellen von Tabellen. Schauen wir es uns an!

Ulysses: Tabellen einfach mit Markdown anfertigen

Am schnellsten kommt man zu einer Tabelle durch die Eingabe des Kürzels (tbl) im Schreibbereich. Ansonsten gibt es die Option auch im Menü mit den einzelnen Formatierungen, welches man in der iPhone- und iPad-App über der Tastatur und in der macOS-App am unteren Bildschirmrand findet. Auf iOS und iPadOS kann man zusätzlich noch die Zeilen und Spalten anpassen, bevor die Tabelle endgültig kreiert wird. Im Nachhinein kann man das auch durch Tippen auf den Kopf der Tabelle anpassen. Das Ganze geht sehr einfach und ist leicht verständlich.

Nun kann man die Tabelle mit Inhalten auffüllen. Natürlich lassen sich auch hier sämtliche Features zur Formatierung von Texten einsetzen, welche man von Ulysses gewohnt ist. Ferner ist die Ausrichtung innerhalb der Zellen und die Spaltenbreite anpassbar. Das Verschieben von einzelnen Spalten ist auch kein Problem – einfach eine Spalte markieren und auswählen, ob man sie nach rechts oder links bewegen möchte.

Wenn man schlussendlich fertig ist, kann es sein, dass man das Blatt exportieren möchte. Ulysses bietet hier bekanntlich mehrere Möglichkeiten. So kann man Inhalte zum Beispiel als Word-Datei oder PDF exportieren oder sie auch direkt an WordPress oder andere Publishing-Plattformen senden. Selbstverständlich werden auch die angefertigten Tabellen im Resultat inkludiert. Je nach gewähltem Format kann es dabei natürlich sein, dass die Tabelle etwas anders aussieht. Inhalte und Formatierungen werden aber auf jeden Fall bewahrt.

Ulysses: Preise und Verfügbarkeit

Ulysses gibt es kostenlos im App Store (Affiliate-Link). Das für die Verwendung notwendige Abo kostet neuerdings nur mehr 39,99 Euro statt 49,99 Euro pro Jahr oder 5,99 Euro pro Monat. Mit einem Setapp-Abonnement bekommt man die App komplett kostenlos.

Wir bedanken uns fürs Lesen und bei Ulysses für die Unterstützung von Apfelpage!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

