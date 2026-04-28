„Ultra-Jahr“ 2026: Zwei neue High-End-Apple-Geräte in den Startlöchern

2026 ist ein großes Jahr für Apple. Nach 15 Jahren an der Spitze macht Tim Cook Ende des Jahres Platz für seinen Nachfolger. Der neue CEO John Ternus ist aktuell noch Hardware-Chef und verantwortlich für zwei neue Geräte, die ebenfalls bis Ende debütieren dürften und auf das Kürzel „Ultra“ hören sollen.

Dabei geht es um das iPhone Fold, das Apple jüngsten Berichten nach nicht wie die Konkurrenz „Fold“ nennen wird. Der hochpreisige Falter soll „iPhone Ultra“ heißen, berichtet nun Macworld. Auch das nächst-teurere MacBook nach dem Pro soll das Kürzel erhalten und sich neben dem Preis durch einen Touchscreen von Apples tragbarer Arbeits-Maschine absetzen.

Einheitliche Namensgebung am oberen Ende der Preisskala?

Gestern berichteten wir über die Unstimmigkeiten in Apples Namensgebung bei seinen Einsteiger-Geräten. Das iPhone 17e, das MacBook Neo und die Apple Watch SE 3 hören auf unterschiedliche Kürzel, stellen aber alle das Basis-Gerät der jeweiligen Kategorie da. Das iPad wurde in der Vergangenheit des Öfteren mit 10. Generation oder dem Zusatz (A16) für den Prozessor benannt.

Am anderen Ende der Preisskala scheint Apple einheitlicher zu denken. Während iPhones, iPads und MacBooks mit dem Kürzel Pro bisher die Spitze bildeten, scheinen höherpreisige Geräte künftig auf den Namen „Ultra“ zu hören. Damit nehmen sich ein kolportiertes iPhone Ultra und ein MacBook Ultra ein Beispiel an der Apple Watch Ultra. Exklusive Funktionen wie mehr Akkulaufzeit (Apple Watch), ein Touchscreen (MacBook) oder der Faltmechanismus (iPhone) werden wohl als „Ultra“ vermarktet – auch beim Preis.

Ob das tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten. Im September erwarten wir das iPhone Fold/Ultra, später oder zu Beginn des Jahres 2027 soll dann das MacBook Ultra folgen. Auch über ein faltbares iPad gab es immer wieder Gerüchte, auch dieses könnte dann iPad Ultra heißen.