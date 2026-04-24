Home » Apfelplausch » John Ternus wird neuer CEO | 50 Apple Fun Facts (Teil 2) – Apfelplausch #440

24. April 2026

Fabian Schwarzenbach

John Ternus wird neuer CEO | 50 Apple Fun Facts (Teil 2) – Apfelplausch #440

Apple bekommt einen neuen CEO! Wer ist John Ternus, was wird aus Tim Cook und wie wirkt sich der Wechsel auf Apple aus? Fabian und Marco besprechen die News der Woche und liefern den zweiten Teil ihrer kleinen Serie „50 Apple Fun Facts“. Viel Spaß beim Hören!

Vielen Dank an Netatmo für das Sponsoring der heutigen Folge!

Im Podcast erwähnt

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro und Überblick
  • 02:54: Der VW iBeetle: CarPlay Ultra in seiner ersten Form
  • 05:03: 50 Apple Fun Facts (Teil 2)
  • 13:59: Hörerpost: Verwirrende Telefon-App und aufdringliche Watch-Widgets
  • 20:00: Nachtrag: „Erduntergang“, Shot on iPhone
  • 22:35: Werbung: Unser Sponsor Netatmo, Interview mit Pierre-Yves
  • 35:25: Neuer Apple-CEO: Wer ist John Ternus?
  • 43:13: Neuer Job: Was wird aus Tim Cook?
  • 48:57: Neuer Jobs? Was bedeutet der Wechsel für Apple?
  • 01:06:31: TuFdW: Werbung und Sidecar, Fokus und Ternus

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Weitere Artikel

iPhone Lineup 2026: Dickes Kamera-Upgrade und neuer Fold-Dummy

Schreibe einen Kommentar