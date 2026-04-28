Neue Abo-Option im App-Store: Jährlich binden, aber monatlich zahlen

Ob es gefällt oder nicht: Abos verdrängen Einmalkäufe zunehmend. Apple bietet Entwicklern nun die Möglichkeit, ein neues Bezahlmodell über den App Store anzubieten. Dabei läuft die Vertragslaufzeit über ein Jahr, bezahlt wird aber monatlich. Das soll Vorteile verschiedener Laufzeiten kombinieren.

Einmalkäufe sind beliebt, weil die Kosten einfacher kalkulierbar sind. Wer weniger Geld auf einmal ausgeben will oder eine App für einen begrenzten Zeitraum benötigt, greift eher zum Abo. Abonnements garantieren den Entwicklern einen stetigen Geldeingang, können aber monatlich gekündigt werden, was die Planungssicherheit beeinträchtigt. Apples neues App Store-Modell setzt an diesem Punkt an, gestern hat der iPhone-Konzern eine entsprechende Pressemeldung veröffentlicht.

Start mit iOS 26.5 – aber nicht überall

Die Raten für die monatliche Zahlung gelten dabei nur, wenn das Abo für mindestens ein Jahr abgeschlossen wird. Entwicklern steht es frei, weiterhin monatlich kündbare Abos oder (jährliche) Einmalzahlungen zu anderen Konditionen anzubieten.

Entwickler können die neue Abo-Art ab sofort in App Store Connect einrichten und über Xcode testen. Für Nutzer wird die Änderung dann mit der Veröffentlichung von iOS 26.5 und Co verfügbar. Voraussetzung für den Abschluss ist aber nur iOS 26.4, iPadOS 26.4 und macOS 26.4.

Zum Start gibt es eine Einschränkungen: In den USA und Singapur wird das Feature zunächst nicht angeboten. Gründe dafür oder ob sich das noch ändert verrät Apple bislang nicht.