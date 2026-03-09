MacBook Ultra: Apple plant neues High-End-Gerät mit Touchscreen

Apple hat soeben ein neues Einsteiger MacBook Neo vorgestellt, für deutlich unter 1.000 Euro ist es ungewohnt günstig. Am anderen Ende der Preisskala dürfte sich zum Jahresende etwas tun. Berichten nach plant Apple ein MacBook Ultra mit OLED und Touchscreen – zum High-End-Preis.

Der aktuelle Bericht von Mark Gurman bringt etwas Ordnung in teils diffuse Gerüchte. Seit geraumer Zeit gibt es Spekulationen darüber, dass Apple noch 2026 ein MacBook mit OLED-Display und Touchscreen bringt, die Einführung eines MacBook Ultra würde das gerade aktualisiert Pro-Lineup unberührt von diesen Änderungen lassen.

MacBook Ultra zum Ultra-Preis Ende 2026?

Das MacBook Pro hat soeben das Leistungsupdate auf M5 Pro und M5 Max bekommen, im Herbst steht die Aktualisierung auf den M6-Prozessor an. Es ist durchaus denkbar, dass ein MacBook Ultra mit dem noch ausstehenden M5 Ultra dann weitere Premiumfunktionen wie einen OLED-Touchscreen bekommt, der es vom MacBook Pro auch preislich abheben dürfte.

Der Name gilt laut Gurman noch nicht als sicher, eine Platzierung oberhalb des MacBook Pros macht diesen analog zur Apple Watch Ultra aber denkbar. Über den Preis gibt es noch keine Auskünfte, der Bloomberg-Redakteur geht aktuell von einem Start im vierten Quartal 2026 aus.