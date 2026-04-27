Nächstes Einsteiger-iPad: Bringt Apple Ordnung ins Namens-Chaos?

Vor über einem Jahr hat Apple das iPad ohne Namenszusatz vorgestellt, einen Nachfolger gab es im März entgegen den Erwartungen nicht. Bis Ende des Jahres dürfte sich das ändern, fraglich ist, wie Apple seine undurchsichtige Namensgebung bis dahin auflöst.

Apple Watch SE 3, iPhone 17e und MacBook Neo: Alle aktuellen Einsteiger-Geräte kommen mit unterschiedlichen Namenszusätzen, auch das iPad tanzt aus der Reihe. 2022 brachte Apple das iPad 10. Generation letztmalig mit dieser Bezeichnung, der Nachfolger heißt iPad (A16), mit Bezug auf den verbauten Prozessor.

iPad SE, e oder Neo?

In Bezug auf das MacBook Neo erklärt Greg Jozwiak in einem Interview mit Toms Guide auf YouTube, dass das MacBook Neo so neu und speziell sei, dass es diesen Namenszusatz verdiene.

Anders sieht das beim iPad aus. Bis auf einen neuen Prozessor und mehr Arbeitsspeicher für die erstmalige Unterstützung von Apple Intelligence dürfte es keinen Neuerungen geben. Zudem ist unklar, worauf sich die Kürzel e und SE im iPhone- und Apple Watch-Lineup beziehen. Gemeinsam haben beide Geräte nur, dass sie abgespeckte Einsteiger-Versionen darstellen – genau wie das iPad.

In unserem Podcast „Apfelplausch“ Ausgabe 432e haben wir über das MacBook Neo und das Fehlen des neuen iPad „ohne Alles“ gesprochen. Wie Apple seine inkonsistente Namensgebung auflösen wird, erfahren wir wohl frühestens im Herbst.