Apples erstes faltbares iPhone soll nun doch planmäßig im Herbst erscheinen.

Entgegen früheren Berichten über mögliche Produktionsprobleme geht der Konzern derzeit von einem Marktstart im September aus.

Apples erster Falter soll dem Vernehmen nach zusammen mit dem iPhone 18 Pro präsentiert werden.

Apples erstes iPhone Fold soll nun doch wie geplant im kommenden September starten, das berichtete heute Abend zunächst exklusiv Mark Gurman von Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach soll das neue Modell gemeinsam mit den iPhone-18-Pro-Geräten vorgestellt werden. Üblicherweise kommen neue iPhones kurz nach der Präsentation in den Handel.

Zuvor hatte ein Medienbericht von Verzögerungen in der Produktion des iPhone Fold gesprochen, was zeitweise auch den Aktienkurs belastete. Diese Darstellung wird nun relativiert. Intern ist man bei Apple demnach weiterhin zuversichtlich, den geplanten Zeitrahmen einhalten zu können.

Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern

Allerdings gilt der Zeitplan noch nicht als endgültig. Die Serienproduktion des Geräts hat bislang nicht begonnen und die technische Komplexität des faltbaren Displays könnte die Verfügbarkeit zum Start zunächst einschränken, Apple hat beim Bildschirm verschiedenen Einschätzungen nach besonders hohe Anforderungen an die Haltbarkeit und Verarbeitung gestellt.

Insgesamt deutet sich damit an, dass Apple trotz technischer Herausforderungen an seinem Ziel festhält, erstmals ein faltbares iPhone im Rahmen des regulären Herbst-Launches einzuführen.