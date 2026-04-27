Apple verteilt iOS 26.5 und Co. Beta 4 an Entwickler

Apple hat gerade eben iOS und iPadOS 26.5 Beta 4 für alle registrierten Entwickler bereitgestellt.

Die neue Beta kann wie üblich ab sofort geladen und installiert werden.

Die finalen Versionen der kommenden Updates erscheinen in wenigen Wochen.

Apple hat iOS 26.5 und iPadOS 26.5 Beta 4 am heutigen Abend für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Wie üblich kann die neue Testversion direkt am Gerät geladen und installiert werden, sofern der Bezug von Betas in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update aktiviert ist.

Verbesserungen bei Dritthersteller-Geräten in der EU

In iOS 26.5 legt Apple unter anderem die Grundlage für Werbung in Apple Maps, dort werden zukünftig Anzeigen in den Suchergebnissen platziert und zwar ziemlich prominent.

Auch bastelt Apple weiter an der finalen Version der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS in der Nachrichten-App. Darüber hinaus bringt Apple in der EU die Verbesserungen bei der Hardware-Unterstützung für Dritthersteller auf den Weg.

Die Kopplung von Kopfhörern oder Smartwatches soll dadurch künftig ähnlich schnell und einfach ablaufen, wie bei AirPods und Apple Watch.

Apple hat auch macOS 26.5 Beta 4 für Entwickler verfügbar gemacht, ebenso wie weitere aktualisierte Testversionen. Die finalen Versionen der kommenden Updates erhalten Nutzer in wenigen Wochen zum Download.