Üppige Rabatte: Apple will iPhone-Verkäufe in China ankurbeln

Apple möchte dem sinkenden iPhone-Absatz in China entgegenwirken. Um die Verkäufe anzukurbeln, gibt es im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes für Apple untypisch üppige Rabatte auf iPhones und viele weitere Produkte. 2023 ist für den iPhone-Konzern im Reich der Mitte nicht gut gelaufen.

Apple ist bestrebt, seine Verkäufe in China wieder in Schwung zu bringen. Aus diesem Grund wird es in diesem Jahr eine Rabattaktion im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes geben. Rabatte im Sortiment von Apple sind eher unüblich, doch dieses Jahr werden Kunden bei vielen Produkten sparen können.

Rabatte auf iPhones, Macs und mehr

Vom 18. bis 21. Januar werden Kunden beim Kauf eines qualifizierten Produkts umgerechnet bis zu 63 Euro sparen können, gewährt werden Rabatte auf iPhones ab dem iPhone 13 bis zum iPhone 15 Pro Max.

Auch auf iPads, Macs, Apple Watches und AirPods gibt es Rabatte, jedoch nicht überall in dieser Höhe. Das Angebot soll den zuletzt schwächelnden Verkäufen in China auf die Sprünge helfen, das Jahr 2023 brachte für Apple zweistellig sinkende Absatzzahlen in dem wichtigen Markt.

Verschiedene Gründe für schwaches Chinageschäft

Die Apple-Schwäche in China resultiert aus mehreren Faktoren. Einerseits springt die chinesische Wirtschaft in den Post-Pandemiejahren nicht so deutlich an, wie das von Ökonomen lange erwartet und erhofft wurde, die Konsumlaune ist auch in China weiter eher gedämpft. Andererseits verzeichnen zuletzt wieder nationale Marken und Hersteller deutlichen Zulauf, so ist bei Smartphones etwa die Mate 60-Serie von Huawei bei den Chinesen äußerst gefragt.

Eine negative Wirkung auf die iPhone-Verkäufe haben auch die Nutzungsverbote für westliche Geräte für Mitarbeiter im Staatsdienst, erstens sind hier hunderttausende Personen direkt betroffen, zum anderen strahlt dieser Schritt auch in die Bevölkerung aus und dämpft die Nachfrage nach betroffenen Produkten.

