Überraschend: Updates bei HomeKit und CarPlay

Apple hat gerade die ersten Neuerungen von iOS 16 vorgestellt. Überraschend kommen jedoch die disruptiven Updates der Home-App und von CarPlay.

Neue Home-App – endlich!

Nachdem matter bereits seit einiger Zeit in der Pipeline steht, stellt Apple den neuen, übergreifenden Smart-Home-Standard nun zum ersten Mal präsent in den Vordergrund. Die neue Home-App sowie HomeKit sind nun explizit für matter vorbereitet. Damit kann Smart-Home-Zubehör hersteller- und systemunabhängig zusammenarbeiten. Apple spricht von der einfacheren Bedienung dank matter sowie der höheren Transparenz in Sachen Sicherheit und Privatsphäre.

Vor allem die Power-User freuen sich über die völlig überarbeitete Home-App. Sie besticht vor allem mit dem neuen, frischen Design, das mehr Übersicht und mehr Gerätekategorien bietet. Damit soll Apple Home nun besser mit umfassenden Pro-Setups performen. Auch gibt es neue Widgets auf dem Homescreen. Die neue Home-App gibt es auf iOS, iPadOS und macOS.

CarPlay auch neu unterwegs

Apple hebt hervor, dass mit zahlreichen Autoherstellern zusammengearbeitet wird, um CarPlay völlig neu zu interpretieren. Statt einer ‚Spiegelung‘ des iPhone-Inhalts soll CarPlay tiefer in die Hardware der Fahrzeuge integriert werden. Nicht nur der Hauptscreen soll fortan CarPlay-Inhalte anzeigen, sondern alle Bildschirme im Auto. Das soll dem Designbruch ein Ende setzen, wenn CarPlay und das herstellereigene Infotainment simultan verwendet werden.

CarPlay soll explizit auf die Autos angepasst sein sowie mit anpassbaren Instrumenten, Designs, Layouts und Hintergründen kommen. Die Informationen sind jedoch noch sehr beschränkt, da es sich nur um eine kleine Preview gehandelt. Apple spricht von den ersten Modellen mit der neuen CarPlay-Version gegen Ende 2023.

