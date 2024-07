Home iCloud / Services Überblick: Apple TV+ zeigt Highlights seiner Inhalte

Überblick: Apple TV+ zeigt Highlights seiner Inhalte

Das Angebot auf Apple TV+ wächst und wächst und soll in Zukunft noch mehr echte Hollywood-Blockbuster bekommen. Die bisherigen Produktionen sind zwar hochwertig, aber quantitativ kann Apple TV+ nicht mithalten.

Damit sich das ändert, will Apple erstmals Lizenzinhalte auf seine Plattform holen und damit sein Angebot um echte Kinohits erweitern. Apfelpage berichtete. Bis dahin präsentiert Cupertino einige Eindrücke, Szenen und Behind the Scenes zu seinen bisherigen Inhalten. Wir haben sie euch hier eingebettet, um einen Überblick über das aktuelle Angebot zu verschaffen.

Den Anfang macht „Me“. Hierzu hat Apple ein „Behind the Scenes“ gedreht und die Dreharbeiten zwischen einzelnen Takes begleitet:

„Me — An Inside Look | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Me — Between Takes | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Sometimes knowing others is easier than knowing yourself. #Me“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Auch zu „Sunny“ gibt es Insights, die Lust auf Mehr machen:

„Suzie, meet Sunny. #Sunny“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„She shouldn't have opened this door. #SUNNY“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Für „Presumed Innocent“ zeigt Apple eine spannende Szene sowie einen Cliffhanger, der euch zum Schauen der Serie animieren könnte:

„Presumed Innocent — Episode 2 "Rusty Gets Arrested" Clip | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Presumed Innocent — Episode 3 Cliffhanger Ending | Clip | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Nutzt ihr Apple TV+? Habt ihr hier etwas Neues entdecken können, was interessant für euch ist? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.