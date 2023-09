Home Hardware TwelveSouth präsentiert HiRise 3 3 Deluxe

Eines der besten Features von iOS 17 dürfte „StandBy“ sein, mit dessen Hilfe das iPhone 14 Pro und iPhone 15 Pro einige Widgets im Landscape-Modus während des Ladens anzeigen kann. Passend dafür hat TwelveSouth nun neues Zubehör vorgestellt, wir haben die Details.

TwelveSouth präsentiert den HiRise 3 Deluxe

Der neue HiRise 3 Deluxe unterscheidet sich deutlich vom normalen HiRise 3, was sich nicht nur im Design widerspiegelt. Der Korpus besteht aus Aluminium, der Standfuß ist mit veganem Leder überzogen. Nutzer können mit dem HiRise 3 Deluxe ihr iPhone sowohl im Hoch- als auch im Querformat andocken und somit optimal den StandBy-Modus im neuen iOS 17 verwenden.

Der HiRise 3 Deluxe lädt nun das iPhone mit 15 Watt auf, zusätzlich bietet er ein Schnellladegerät für die Apple Watch und ein kabelloses 7,5-W-Ladegerät in der Basis für AirPods oder ein zweites Smartphone. Alle Geräte lassen sich am HiRise 3 Deluxe kabellos aufladen, nur dieser muss am Strom angeschlossen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue HiRise 3 Deluxe von TwelveSouth ist ab heute exklusiv im herstellereigenen Shop verfügbar. Exklusiv ist auch der Preis, satte 169,95 Euro werden dafür fällig. TwelveSouth steht allerdings für eine wirklich gute Verarbeitungsqualität, doch das ist schon ein Investment.

