Home Betriebssystem tvOS 18: Update bringt InSight-Feature und Verbesserungen bei Untertiteln und Dialogen

tvOS 18: Update bringt InSight-Feature und Verbesserungen bei Untertiteln und Dialogen

Apple hat heute Abend auch tvOS 18 für das Apple TV veröffentlicht. Das Update bringt eine neue Funktion namens InSight, die Infos zu Schauspielern in Filmen und Serien liefert, dazu kommen einige weitere Neuerungen.

Auch das Apple TV erhält heute Abend ein Update. tvOS 18 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Diese Aktualisierung beinhaltet einige Neuerungen, die unter anderem mehr Details zu Inhalten liefern.

InSight und Verbesserungen bei Untertiteln

Apple liefert mit InSight ein Feature, das mit einer bereits lange existierenden Funktion auf dem Fire TV von Amazon vergleichbar ist: Es blendet auf Wunsch Details zu gerade handelnden Schauspielern in einer Serie oder einem Film ein.

Weitere Neuheiten finden sich etwa bei Dialogen und Untertiteln, Apple sagt:

Dialoge verbessern wird mit tvOS 18 intelligenter und sorgt mit maschinellem Lernen und Computational Audio auf dem Apple TV 4K dafür, dass Stimmen bei Musik, Action und Hintergrundgeräuschen deutlicher zu hören sind. Neben HomePod Lautsprechern können Nutzer:innen Dialoge verbessern ab sofort auch über integrierte Fernsehlautsprecher, über mit HDMI angeschlossene Speaker, AirPods und andere Bluetooth Geräte hören, wenn sie unterstützte Inhalte auf dem iPhone und dem iPad wiedergeben.

Mit Untertiteln können Nutzer:innen ihre Lieblingsinhalte besser verfolgen. Für noch mehr Komfort werden Untertitel in tvOS 18 automatisch in genau den richtigen Momenten angezeigt, wenn zum Beispiel die Sprache in einer Serie oder einem Film nicht zur Gerätesprache passt oder wenn Nutzer:innen stummschalten oder zurückspringen.

Wie findet ihr tvOS 18? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.