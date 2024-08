Home Betriebssystem tvOS 18 kann Weblinks auf ein iPhone senden

tvOS 18 kann Weblinks auf ein iPhone senden

Am Apple TV gibt es keinen Browser, aber zumindest können Nutzer Links bald auf ihr iPhone senden. Die neue Funktion wurde in der jüngsten Beta von tvOS 18 hinzugefügt.

Am Apple TV steht nach wie vor kein Browser zur Verfügung. Anders als etwa Amazon mit dem Fire TV, hat Apple nie eine solche Option für seine TV-Box eingeführt. Das ändert sich auch mit tvOS 18 nicht, allerdings wird es in Zukunft dennoch möglich, Links am Apple TV aufzurufen – über Umwege.

tvOS 18 kann Links auf das iPhone übergeben

In der aktuellen Beta wurde nun eine neue Funktion entdeckt, die es ermöglicht, per AirDrop Links auf ein anderes Apple-Gerät wie ein iPhone oder iPad zu übergeben.

Beitrag von @sigjudge Auf Threads ansehen

Konkret genutzt wird dies aktuell etwa, um Medien wie Bücher, Songs und VR-Inhalte auf andere Geräte zu senden.

An anderer Stelle hat Apple dieses Feature bislang noch nicht implementiert, es wäre aber durchaus denkbar und auch nicht unpraktisch, würde Apple diese Möglichkeit noch für weitere Inhalte bieten.

Wieso Apple konsequent darauf verzichtet, eine Safari-Version für das Apple TV zu adaptieren, bleibt rätselhaft.

Browsen auf dem Fernseher ist fraglos kein reines Vergnügen, wie jeder, der das schon einmal an einem Smart TV oder mit einem Fire TV-Stick gemacht hat, aus eigener Erfahrung weiß. Als Notlösung in bestimmten Situationen ist es aber sehr wohl hilfreich, diese Möglichkeit zu haben, etwa um Streams aufzurufen, die nur auf einer Website geboten werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.