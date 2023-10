Home Betriebssystem tvOS 17.2 mit Neuerungen bei TV-App? Beta 1 für Entwickler ist da

tvOS 17.2 mit Neuerungen bei TV-App? Beta 1 für Entwickler ist da

Aus Gründen der Vollständigkeit sei auch auf die neue Beta von tvOS 17.2 hingewiesen. Beta 1 kann ab sofort von Entwicklern geladen und installiert werden. Das Update dürfte die Neuordnung der TV-App beinhalten, über die seit kurzem spekuliert wird. tvOS 17.2 könnte noch dieses Jahr für alle Nutzer erscheinen.

Apple hat heute Abend auch tvOS 17.2 Beta 1 für die registrierten Entwickler verteilt. Die neue Beta kann mittels Xcode auf das Apple TV geladen und installiert werden. Die neue Testversion wird einen Tag auf die Veröffentlichung von tvOS 17.1 für alle Nutzer an die Entwickler verteilt.

Neues in der TV-App in Update erwartet

Apple dürfte in tvOS 17.2 einige Änderungen an der TV-App vornehmen. Hier sollen in Zukunft die Möglichkeiten zum Leihen und Kaufen von Serien und Filmen gebündelt werden, dies wird dann nicht mehr im iTunes Store möglich sein.

tvOS 17.2 wird noch in diesem Jahr erwartet, das Update dürfte in einigen Wochen für alle Nutzer zum Download bereitgestellt werden.

