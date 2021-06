Home Apple tvOS 15: Was kam eigentlich für das Apple TV heute?

Neben iOS und iPadOS wurden für tvOS heute ebenfalls diverse Neuerungen angekündigt. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

SharePlay auch auf dem Apple TV

Zu Beginn der Keynote wurde ein neues Feature namens SharePlay gezeigt, mit dem man während eines Face-Time-Anrufs Videos, Filme und Musik gemeinsam schauen, beziehungsweise hören, kann. Dieses Feature kann jedoch nicht nur auf dem iPhone verwendet werden, sondern ist auch mit dem Apple TV kompatibel.

Demnach kann man sich jederzeit während des Anrufs aussuchen, ob man Videos und Filme lieber auf dem iPhone oder auf dem Fernseher schauen möchte.

Mehr Empfehlungen für Filme und Serien

Weiterhin wird es in tvOS 15, wie auch in iOS und iPadOS, einen Bereich geben, in dem Serien und Filme angezeigt werden, für die man zum Beispiel eine Empfehlung von Freunden über iMessages erhalten hat. Dadurch wird es einfacher, diese Empfehlungen später wiederzufinden. Zudem werden neue Algorithmen in tvOS integriert, die Empfehlungen abgeben auf Grundlage dessen, was allen Nutzerinnen und Nutzern eines Apple TVs gefallen könnte.

Spatial Audio wird ebenfalls unterstützt

Darüber hinaus wird die Spatial-Audio-Funktion nun auch auf den Apple TV ausgeweitet. Wer entweder AirPods Pro oder AirPods Max besitzt, kann also auch hier dreidimensionalen Sound genießen, ohne dass dafür ein Surround-Soundsystem benötigt wird. Des Weiteren kann der HomePod mini als Standard-Lautsprecher für den Apple TV verwendet werden.

Wie üblich wird tvOS 15 ab heute Entwicklerinnen und Entwicklern zur Verfügung gestellt, während eine erste Beta im kommenden Monat erscheint. Im Herbst folgt dann die Veröffentlichung für alle Nutzerinnen und Nutzer.

