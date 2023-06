Home Sonstiges TSMC: Neue Fabrik in Arizona macht Probleme

TSMC: Neue Fabrik in Arizona macht Probleme

Apples Auftragsfertiger TSMC baut aktuell eine Chip-Fabrik im US-amerikanischen Arizona. Anscheinend wird diese nun aber teurer als geplant und nicht rechtzeitig fertig. Um dagegen anzukämpfen, beauftragt das taiwanesische Unternehmen hunderte zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Heimatland, beim Bau der Fabrik zu helfen.

Die Arbeiter vor Ort sind anscheinend zu wenige und haben die notwendige Erfahrung nicht, um die Fabrik rechtzeitig fertigzustellen. TSMC kritisiert die Amerikaner vor Ort und greift zu einem ungewöhnlichen Mittel

Taiwanesische Arbeiter sollen Bau fertigstellen

Ein Bericht von Nikkei Asia geht davon aus, dass die Fabrik nicht wie geplant in diesem Herbst an den Start geht. Der Beginn der Produktion soll auf das kommende Frühjahr verschoben werden. Erst im Februar oder März des kommenden Jahres werde die Fabrik einsatzbereit sein, so der Bericht.

Insgesamt sollen in der Fabrik einmal 12.000 amerikanische Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Arbeiter, die an der Fertigstellung der Fabrik arbeiten, sollen jedoch zu teuer und nicht zahlreich genug sein. Zudem gibt es Verständigungsschwierigkeiten zwischen TSMC und den ausführenden Unternehmen. Aus diesem Grund sucht man nun das Gespräch mit der US-Regierung. Arbeitsvisa und andere Formalitäten sollen beschleunigt werden, damit bereits im kommenden Monat über 500 Arbeiter aus Taiwan zur Unterstützung kommen können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!