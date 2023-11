Home iPhone Trend gebrochen? iPhone-Verkaufspreise zuletzt wieder rückläufig

Der iPhone-Verkaufspreis war in den letzten Monaten rückläufig. Was für Kunden eher vorteilhaft ist, ist bei Apple eine unbeliebte Entwicklung, der durchschnittliche Preis für ein iPhone ist in den letzten Jahren stets gestiegen.

Der durchschnittliche Preis für ein iPhone ist zuletzt wieder zurückgegangen, zumindest zeigen Daten des Marktforschers Consumer Intelligence Research Partners diese Tendenz. Die aktuelle Einschätzung von CIRP deutet darauf hin, dass der durchschnittliche Preis für ein iPhone in den letzten beiden Quartalen zurückgegangen ist.

Danach lag der durchschnittliche Preis im März-Quartal bei 998 Dollar, im Sommer fiel er dann um 40 Dollar. Im nun zu Ende gegangenen September-Quartal ist er um weitere 30 Dollar zurückgegangen.

Für Apple sind hohe Verkaufspreise wichtig

Damit hätte sich ein Trend umgekehrt, der die letzten Jahre angehalten hatte. Die durchschnittlichen Preise des iPhones waren Jahr für Jahr immer wieder gestiegen. Diese Entwicklung stärkt die Marge des Herstellers, die bei Apple traditionell Spitzenwerte erreicht. Verursacht wurde dieser rückläufige Trend unter anderem auch durch die relative Schwäche des Vorgängermodells. Nach Einführung des iPhone 14 Pro war das iPhone 13 Pro bei Kunden noch sehr gefragt gewesen, dieser Effekt war dieses Jahr weniger ausgeprägt. Apple hatte früheren Prognosen entgegen die Preise für das iPhone 15-Lineup nicht auf breiter Front angehoben, dies wird nun aber für das kommende iPhone 16 Pro-Lineup erwartet.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung anhält oder Apple den langfristigen Trend zu höheren Preisen aufrecht erhalten kann.

