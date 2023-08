Home Hardware TP-Link präsentiert extrem flache Archer Air R5 und E5 vor

Hierzulande dürften entweder Router-Modelle der jeweiligen DSL-Anbieter oder die sogenannten FRITZ!Boxen zum Einsatz kommen. Dennoch gibt es natürlich Alternativen und TP-Link präsentiert nun zwei extrem flache Modelle.

Archer Air R5 und E5 vorgestellt

Der Archer Air R5 ist ein extrem flacher Router, der sich unauffällig installieren lässt. Der E5 ist der optisch dazu passende Extender. So können die mit dem leistungsstarken AX3000-WiFi-6-Modul ausgestatteten R5 und E5 wahlweise einzeln oder im Mesh-Verbund betrieben werden. Letzteres erlaubt den nahtlosen Wechsel zwischen den Access-Points, ohne dass sich mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops beim Bewegen von Zimmer zu Zimmer in ein jeweils neues WLAN einwählen müssen.

Zusätzlich verfügen sowohl der R5 als auch der E5 über in das Gehäuse integrierte smarte Antennen. Diese sind mithilfe von Algorithmen in der Lage, die räumliche Position des Gerätes im Netzwerk zu erkennen und die Ausrichtung der Antennen so anzupassen, dass stets eine optimale Netzabdeckung garantiert ist. Anbei die wichtigsten Specs in der Übersicht:

Abmessungen: 210 × 148 × 8 mm

WiFi: Dual Band AX3000, 2402 Mbps (5 GHz ) + 574 Mbps (2,4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz

Sicherheit: WPA3, WPA2-PSK, WPA

Ethernet: 1× 1 Gbps WAN/LAN Port, 1× 1 Gbps LAN Port (nur R5)

Stromversorgung über USB-C (Netzteil wird mitgeliefert): 12V/2A, Verbrauch 14 W

Preise und Verfügbarkeit

Der Hersteller verspricht eine spielend einfache Installation ohne Bohren mit 3M-Klebestreifen realisiert werden. Alternativ ist auch eine mechanische Befestigung mit einer Wandhalterung möglich. Beide Produkte sollen jeweils 119,00 Euro kosten und ab September via Amazon im Handel erhältlich sein. Ein Modem dürfte wohl davorgeschaltet werden müssen.

