Touch ID unterm Display: Apple patentiert neue Methoden fürs iPhone

Das gute alte Touch ID könnte in zukünftigen Top-iPhones doch noch einmal wieder auftauchen, wenn auch dann unter das Display verbannt. Apple hat neuerlich eine Technik patentiert, die das möglich macht. Neu ist diese Methode inzwischen nicht mehr.

Mit dem Start von Touch ID im iPhone X hat Apple den Fingerabdruckleser aus seinen Top-Modellen gestrichen, den Sensor gab es seither nur noch in günstigeren Budget-iPhones. Dennoch halten sich Gerüchte um ein neuartiges Touch ID unter dem Bildschirm hartnäckig, wenn es bislang auch keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass Apple in diese Richtung gehen möchte. Allerdings hat das Unternehmen reihenweise Patente zu dem Thema angemeldet, so auch jetzt wieder. Diese Woche wurde ein Patent erteilt, das eine Touch ID-Lösung unter Glas beschreibt.

Leistungsfähiger Sensor in zukünftigem iPhone

Diese kombiniert eine Infrarotbasierte Erkennung mit optischen Verfahren, hierbei kann nicht nur ein Fingerabdruck gelesen werden, es wird auch erkannt, ob der Träger Handschuhe trägt, auch ein Venenmuster kann der Sensor erkennen, ein weiteres biometrisches Merkmal, das in einigen Bereichen zum Einsatz kommt.

Seit dem Jahr 2013 arbeitet Apple an Touch ID unter dem Display, inzwischen wurde die Technik aber bereits von der Konkurrenz eingeführt. Sie ist heute in zahlreichen Android-Modellen zu finden, so etwa im Pixel / Pixel Pro 7, wo ein gut funktionierender Sensor im unteren Drittel des Bildschirms verbaut ist.

Wann kommt Touch ID unter dem Display im iPhone?

Ob Apple dies wirklich plant, oder sich mit Patenten lediglich absichern möchte, ist nicht zu sagen. Autoren auf dem südkoreanischen Blog Naver gehen davon aus, dass Touch ID unter Glas zwei bis drei Jahre nach Face ID unter Glas im iPhone starten soll, was ebenfalls noch zwei bis drei Jahre dauern soll. Wenn das Feature, das die Konkurrenz heute schon marktreif nutzt, dann in einem iPhone steckt, könnte Apples VR-Brille bereits in die dritte Generation gegangen und das Apple Car vorgestellt worden sein. Zu diesem Zeitpunkt rechnen Beobachter auch mit der Einführung eines fliegenden Thermomix und der Anerkennung der ersten souveränen Nation intelligenter Staubsaugerroboter durch die Vereinten Nationen.

