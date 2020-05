„Top Gun“-Produzent liefert Originals für Apple TV+

Ridley Scott produziert in den nächsten Jahren neue exklusive Serien für Apple TV+. Den Produzent verbindet eine schon sehr lange andauernde Beziehung mit Apple, nun soll er dabei helfen, dessen neuen Streamingdienst zum Erfolg zu führen.

Apple hat eine weitere potenziell gewinnbringende Personalie für seinen neuen Streamingdienst Apple TV+ festzurren können. Branchenmedien berichteten zuletzt, dass man einen Vertrag mit Ridley Scott schließen konnte. Der Produzent hat bereits vor langer Zeit für Apple gearbeitet, er war verantwortlich für die ikonische 1984-Kampagne, in deren Rahmen Steve Jobs den ersten Macintosh präsentiert und vermarktet hatte.

Nun aber soll Scott zum Erfolg von Apple TV+ beitragen. Als Filmemacher hatte er unter anderem Titel wie „Top Gun“ oder „Der Marsianer“ produziert, auch die erfolgreiche Buchverfilmung und Amazon-Originalserie „The Man in the High Castle“ wurde von ihm realisiert.

Neue exklusive Apple TV+-Serien und Testpiloten

In den nächsten Jahren soll Scott Apple-Originals für Apple TV+ produzieren. Neben neuen Serien sollen dabei auch verschiedene Piloten herauskommen, also Titel, deren Erfolg am Markt getestet werden. Kommen sie bei den Zuschauern gut an, kann der Besteller, in dem Fall Apple, Fortsetzungen ordern. Amazon und Netflix haben verschiedentlich auf diese Weise neue Erfolgsformate ermittelt.

In den letzten Wochen kam es zu einigen schwergewichtigen Vertragsunterzeichnungen von Branchengrößen bei Apple TV+, wir berichteten hier und hier darüber. Auch die Produzentin von „The Morning Show“, dem Flaggschiff der Plattform, baut ihr Engagement für Apple TV+ weiter aus.

