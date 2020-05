Zurück an den Schreibtisch: Apple holt Mitarbeiter aus dem Home-Office

Apple ruft seine Mitarbeiter nach und nach aus dem Home-Office zurück. Wo möglich, sollen die Beschäftigten schrittweise wieder mehr Arbeitszeit an ihren Schreibtischen verbringen. Apple hatte sich von Anfang an schwer damit getan, die Belegschaft von daheim arbeiten zu lassen, das hat auch mit Teilen der Arbeitsprozesse zu tun.

Apple möchte die Mitarbeiter so langsam wieder vom Home-Office entwöhnen. Die Beschäftigten sollen in den nächsten Monaten nach und nach ihren Arbeitsplatz vom heimischen Umfeld wieder zurück an ihren Schreibtisch verlagern, schreibt die Agentur Bloomberg unter Berufung auf gut informierte Quellen. An einigen Standorten habe man bereits damit begonnen, die Mitarbeiter wieder zurück in die Büros zu rufen. Allerdings wird hier nicht überall Vollzeit im Büro gearbeitet. Gegen Ende des Monats und Anfang Juni soll die erste Phase der Rückführung aus dem Home-Office bei Apple beendet sein.

Apple tut sich mit der Heimarbeit schwer

Ab Juli soll dann die zweite Phase des Rückrufs aus dem Home-Office beginnen. Diese Phase entwickle sich für Apple zu einer durchwachsenen Zeit, so CEO Tim Cook. Während in einigen Bereichen und Abteilungen deutliche Steigerungen der Produktivität zu beobachten waren, habe es in anderen Bereichen auch Probleme gegeben. Damit dürfte unter anderem ein Aspekt gemeint sein, der bereits zu früherer Gelegenheit in den Blickpunkt gerückt war, Apfelpage.de berichtete. Apple hat zwar bei Aufkommen der Covid-19-Krise recht rasch reagiert und erste Mitarbeiter ins Home-Office geschickt, diese konnten aber fortan teilweise nur noch schlecht an ihren Projekten arbeiten. Das hat damit zu tun, dass es ihnen nicht erlaubt wurde, Prototypen aus der Entwicklung von ihrem Arbeitsplatz zu entfernen und sie auch nicht auf alle Teile des Unternehmensnetzwerks von außerhalb der Apple-Standorte zugreifen konnten. Seit je her hat man bei Apple eine strenge Politik der Geheimhaltung, diese hat die Heimarbeit teils merkbar ausgebremst, hieß es aus informierten Kreisen.

Zudem könnten Mitarbeiter die Rückkehr ins Büro auch als eher belastend empfinden, denn natürlich muss Apple der weiter bestehenden Epidemielage Rechnung tragen. Das bedeutet Maßnahmen wie häufige Desinfektionen, Mundschutzpflicht und eventuell auch Temperatur- und Corona-Checks unter der Belegschaft. Die Rückkehr in die Büros könnte sich alles in allem noch über Monate hinziehen.

