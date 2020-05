Apple TV+: Weitere Personalien sollen Ausbau des Angebots vorantreiben

Zwei weitere Personalien sollen für mehr hochwertige Apple-Originals in den nächsten Jahren sorgen: So wird etwa Alison Kirkham ab Sommer für Apple TV+ arbeiten, die produzierte zuletzt Inhalte für die BBC.

Apple hat eine weitere bekannte Produzentin für seinen Streamingdienst Apple TV+ gewinnen können: Alison Kirkham wird ab Sommer für Apple TV+ arbeiten, wie zuletzt aus Branchenberichten hervorgeht. Sie war zuletzt bei der BBC tätig und hat dort Dokumentationen wie „Blue Planet“ oder „Planet Earth II“ verantwortet. Auch bei App.e TV+ setzt man auf Dokumentationen, so war etwa „Die Elefantenmutter“ ein überraschend erfolgreicher Titel auf Apple TV+.

Apple baut Originals-Katalog weiter aus

Alison Kirkham soll die britischen Inhalte bei Apple TV+ entwickeln, mit „Trying“ ist zuletzt erstmals eine britische Serie bei Apple TV+ an den Start gegangen. Die Comedy-Produktion läuft ab Mai auf dem Streamingdienst. Daneben hat Apple auch eine Vereinbarung für eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit Alena Smith geschlossen, sie hatte zuvor bereits „Dickinson“ produziert, einer der Titel aus dem Startangebot von Apple TV+.

In weiteren Meldungen hatten wir zuletzt über zwei weitere interessante Personalentscheidungen berichtet, die Apple in die Lage versetzen sollen, innerhalb von zwei Jahren weitere Originals anzubieten. So hat man etwa die Produzentin von „The Morning Show“ für einen langfristigen Vertrag gewinnen können, eine weitere Staffel der Serie ist bereits länger bestellt. Aktuell ruhen allerdings die Dreharbeiten zu allen Apple TV+-Produktionen aufgrund der weltweiten Covid-19-Krise.

