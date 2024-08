Home Apple Tim Cook zu Apple Intelligence: Arbeiten auch an Start in EU und China

Während des Conference Calls zu den Quartalszahlen wurde Applechef Tim Cook auch zur Einführung von Apple Intelligence in weiteren Sprachen und Regionen gefragt. Er blieb bei seinen Antworten gewohnt vage, deutete aber Gespräche mit verschiedenen Regulierungsbehörden an.

Bei der Einführung von Apple Intelligence hat es Apple mit gleich mehreren Herausforderungen zu tun. Die Dienste werden zunächst nur in US-Englisch bereitgestellt werden, das bekräftigte Tim Cook auf Nachfrage auch noch einmal im Conference Call, der gestern im Nachgang der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen stattfand.

Die Analysten wollten vom CEO auch wissen, wie Apple es mit der Einführung der KI-Features in weiteren Ländern halte.

Weitere Sprachen folgen nächstes Jahr

Apple Intelligence werde im nächsten Jahr in weiteren Sprachen eingeführt, so Cook. Allerdings ließ er offen, welche Sprachen das sein und wann es dazu kommen wird, auch eine Ausweitung in weitere Sprachversionen erst mit iOS 19 im Herbst ist denkbar.

Probleme mit wichtigen Riesenmärkten

In der EU will Apple die KI zunächst nicht bringen, mutmaßlich, um mehr Druck auf die EU-Kommission in Regulierungsfragen auszuüben. In China kann Apple Intelligence nicht starten, weil die dortige Gesetzgebung es verbietet, Nutzeranfragen zur Bearbeitung auf Server ins Ausland zu senden.

Beide Märkte sind für Apple allerdings wichtige Absatzregionen, so ist es nicht überraschend, dass Tim Cook sich auch zu entsprechenden Fragen äußern sollte. Er erklärte, Apple sei beide Märkte betreffend mit den entsprechenden Regulierungsbehörden im Gespräch.

Die Kontakte seien eng und konstruktiv und man versuche, so schnell wie möglich zu Lösungen zu kommen. Es ist allerdings auch zu erwarten, dass Apple Intelligence in weiteren Märkten wie der EU eingeführt werden wird, sobald Apple die dafür nötigen technischen Voraussetzungen schaffen kann.

Apple hat im letzten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet, hier findet ihr eine kompakte Zusammenfassung der Zahlen.

