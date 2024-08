Home Apple BREAKING: Apple Q3 Quartalszahlen veröffentlicht – alle Details

Apple hat gerade eben die Quartalszahlen für sein Q3-Quartal vorgestellt. Diese decken den Zeitraum von April bis Juni ab, die Erwartungen im Vorfeld waren übersichtlich. Doch Apple konnte sie übertreffen! Bis auf den Mac-Umsatz, der in etwa so stark ausfiel wie erwartet, konnte Apple in allen anderen Kennzahlen unten die Erwartungen der Wallstreet übertreffen.

Apple hat am heutigen Abend seine Zahlen für sein drittes Fiskalquartal 2024 vorgestellt. Dieses dauerte von April bis Ende Juni. Apple veröffentlicht schon seit einiger Zeit keine konkreten Ausblicke mehr, war aber bei der letzten Bilanzkonferenz von einem weiter stark wachsenden Umsatz und Gewinn im Services-Segment ausgegangen. Diese Sparte wächst bei Apple seit Jahren stetig kräftig, die Steigerungen werden allerdings nach wie vor wesentlich von den Erlösen aus dem App Store getrieben, weniger von den neueren Diensten wie Apple TV+ oder Apple Arcade.

Zahlen im Überblick: Ein Rekordquartal beim Umsatz

Die Analysten waren im Vorfeld der Zahlen nicht von großen Überraschungen ausgegangen. Apple wurde ein minimales Wachstum zugetraut. Nachfolgend nun die Zahlen zu den Verkäufen in den einzelnen Bereichen.

Earnings per Share: 1,40 US-Dollar (1,26 $ im Q3 2023)

Umsatz: 85,78 Mrd. US-Dollar (81,80 Milliarden US-Dollar im Q3 2023)

iPhone-Umsatz: 39,30 Mrd. US-Dollar (39,67 Milliarden US-Dollar im Q3 2023)

Mac-Umsatz: 7,01 Mrd. US-Dollar (6,84 Milliarden US-Dollar im Q3 2023)

iPad-Umsatz: 7,16 Mrd. US-Dollar (5,79 Milliarden US-Dollar im Q3 2023)

Einnahmen aus anderen Produkten: 8,10 Mrd. US-Dollar (8,82 Milliarden US-Dollar im Q3 2023)

Dienstleistungsumsatz: 24,21 Mrd. US-Dollar (21,21 Milliarden US-Dollar im Q3 2023)

Bruttomarge: 46,30 (44,5% im Q3 2023)

Apple teilt schon lange keine Verkaufszahlen mehr, lediglich Zahlen zu Erlös und Gewinn in verschiedenen Geschäftsbereichen werden noch veröffentlicht. Im Anschluss folgt gleich der Conference Call mit Tim Cook, in dem er und sein Finanzvorstand auf Fragen von Analysten eingeht und mal mehr, mal weniger erhellende Einlassungen tätigt. Über relevante Aussagen lest ihr hier ab morgen früh.

