Tim Cook: Apple arbeitet auch an generativer KI

Apple ist bei der rasanten Entwicklung generativer Sprachmodelle deutlich im Hintertreffen, doch man hat die Zeichen der Zeit durchaus erkannt, sagt Tim Cook. Damit äußert er sich erstmals etwas konkreter zu Apples Position in diesem Thema. Bis es eine AppleGPT-Anwendung gibt, ist der Weg aber sicher noch weit.

ChatGPT und seine Brüder haben das Potenzial, viele Aspekte des Arbeitslebens zu verändern. Die Technologie wird von Microsoft aktuell in zahlreiche seiner kommerziellen Lösungen eingebaut, auch andere Tech-Konzerne lizenzieren die OpenAI-Technik. Und Apple? Dort ist bislang wenig in Sachen generativer Sprachmodelle zu sehen. Nun hat sich Tim Cook zum Thema geäußert. Gegenüber der Agentur Reuters erklärte Cook, Apple erforsche schon seit Jahren auch generative KI-Technologien. DAs ist neu: Bislang sprach man bei Apple stets allgemein von maschinellem Lernen, das man für Detailverbesserungen an der ein- oder anderen Stelle in den eigenen Produkten einsetze.

Apples Forschungsausgaben steigen weiter

Erst vor wenigen Monaten, nach den letzten Quartalszahlen, hatte Cook noch auf die massiven Probleme hingewiesen, die sich aus der Nutzung generativer KI ergeben. Heute erklärte er nun, Apple arbeite an KI-Technologien, die dazu geeignet sind, das Leben der Menschen zu bereichern.

Bemerkenswert ist, dass Apple seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung zuletzt weiter erhöht hat. Im zurückliegenden Quartal flossen 22,61 Milliarden Dollar in diesen Bereich, ein Anstieg der Ausgaben um 3,12 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bis es ein AppleGPT geben wird, dürfte es aber dennoch noch dauern. Zuletzt aufgekommene Hoffnungen in diese Richtung hatten zuletzt einen deutlichen Dämpfer erhalten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

