Ukrainekrieg: Vodafone ruft Kunden zu Spenden auf und macht Gespräche und Roaming kostenlos

Der Ukrainekrieg sorgt derzeit weltweit für Betroffenheit und Sorge. Vor allem in Europa überwiegen die Ängste vor einer möglichen Eskalation, doch auch die Solidarität der Bürger ist über Ländergrenzen hinweg groß. Vodafone und andere Unternehmen legen erste Hilfsaktionen auf, so können Kunden etwa mit einer SMS eine kleine Spende für Kriegsopfer und Flüchtlinge geben.

Derzeit eskaliert im Osten Europa ein Krieg. Die Betroffenheit ist groß, die Emotionen auch. In Wirtschaft und Gesellschaft formieren sich erste Hilfsbemühungen. Der Netzbetreiber Vodafone machte heute auf sein Hilfspaket aufmerksam.

Das Unternehmen kontaktiert aktuell viele Kunden und ermutigt sie zu einer kleinen Geldspende für die Kriegsbetroffenen. Das Unternehmen schreibt dazu in einer entsprechenden Pressemitteilung:

Vodafone schreibt Millionen seiner Kundinnen und Kunden an und bittet um Hilfe. Für die Menschen aus der Ukraine. Die jetzt im Kriegsgebiet leiden oder in anderen Ländern Schutz suchen müssen. Um ihnen zu helfen, stellt der Düsseldorfer Kommunikationskonzern seine Netze zur Verfügung. Und lässt Spenderinnen und Spender mit einer kleinen SMS Großes bewirken. Einfach, unbürokratisch und schnell.

Wer eine SMS mit dem Kennwort UKRAINEHILFE an die 44844 sendet, spendet damit umgehend 10 Euro an die europäischen Nachbarn in Not – über die Mobilfunk-Rechnung.

Gespräche und SMS in die Ukraine kostenlos

Die Spendengelder werden in Zusammenarbeit mit der „Aktion Deutschland hilft“ sowie der Nothilfe Ukraine an lokale Hilfsorganisationen und Krankenhäuser verteilt, etwa für die Beschaffung wichtiger Medikamente. Zudem spendet die Vodafone-Stiftung 500.000 Euro.

Weiterhin sind die Gespräche und SMS von Vodafone-Kunden in die Ukraine vorübergehend kostenlos, die Roaming-Gebühren entfallen in der Ukraine ebenfalls. Diese Maßnahme haben auch die Deutsche Telekom und Telefonica gesetzt.

