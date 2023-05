Home iCloud / Services Thriller-Serie „Hijack“ startet Ende Juni bei Apple TV+

Thriller-Serie „Hijack“ startet Ende Juni bei Apple TV+

Zugegeben, wir sind heute wieder etwas Apple-TV+-lastig unterwegs, doch es ist Freitag. Neben dem heutigen Start der neuen Serie „City of Fire“ und der Audiobiographie von und über Michael J. Fox wissen wir, wann die neue Thriller-Serie mit Idris Elba anlaufen wird.

„Hijack“ ist als Echtzeit-Serie konzipiert

Vor rund einem Jahr kündigten Apple TV+ und Idris Elba ihre Zusammenarbeit an, Apfelpage berichtete. Die Serie ist nun fertig aufgenommen und produziert, deshalb gibt es dazu mehr Details. Zunächst einmal handelt es sich um eine Echtzeit-Serie, die Folgenlänge von 60 Minuten entspricht einer Stunde der Handlung – anders ist der Aufbau und die Anzahl der Folgen nicht zu erklären. Elba spielt einen Vermittler, der sieben Stunden Zeit hat, über die Entführung einer Passagiermaschine auf dem Weg von New York nach London zu verhandeln. Der Streamingdienst beschreibt den Plot wie folgt:

“Hijack” ist eine spannende Geschichte, die in Echtzeit erzählt wird und die Reise eines entführten Flugzeugs auf einem siebenstündigen Flug nach London darstellt, während die Behörden vor Ort Schwierigkeiten haben, Lösungen zu finden. Elba spielt den Charakter von Sam Nelson, einem erfahrenen Verhandlungsführer in der Geschäftswelt, der sein gesamtes Fachwissen einsetzen muss, um das Leben der Passagiere zu retten. Seine riskante Strategie kann jedoch schwerwiegende Folgen haben. Panjabi spielt die Rolle von Zahra Gahfoor, einer Anti-Terror-Offizierin, die nach der Entführung von Grund aus an den Ermittlungen beteiligt war.

Startet Ende Juni

Wir finden, dass die Story extrem spannend klingt und haben die Serie gedanklich auf die Watchlist gesetzt. Los geht es Ende Juni, genauer gesagt, am 28. Juni 2023. Dann stehen die beiden ersten Folgen zum Abruf bereit, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

