Home Daybreak Apple „The Morning Show“ geht weiter | iOS 14.7 und Co. rücken näher | neuer SYMFONISK-Lautsprecher – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Freunde von „The Morning Show“ können gespannt sein, im Herbst geht die Serie weiter. iOS 14.7 kommt mit einer neuen Beta einem finalen Release immer näher und IKEA und Sonos zeigten einen neuen SYMFONISK-Lautsprecher. Das ist der Daybreak Apple am Mittwoch.

„The Morning Show“ geht im Herbst weiter

„The Morning Show“ gehört zu den ersten Inhalten von Apple TV+. Die zweite Staffel der beliebten Serie startet nach einer Verzögerung wegen Corona ab dem 17. September. Ab da kommen im wöchentlichen Abstand insgesamt zehn Episoden. Gleichzeitig bestätigte Apple auch eine dritte Staffel, mit der wir in etwa ab dem dritten Quartal des nächsten Jahres rechnen können. Parallel dazu geht ab Herbst die zweite Staffel von „See“ los.

Public Beta für iOS 14.7 und Co. ist da

Vor dem Release von iOS 15 wird iOS 14.7 noch als Update eintrudeln. Das könnte schon in naher Zukunft der Fall sein, da jetzt die Public Betas für dieses und die anderen Betriebssystemversionen verfügbar sind. Allzu viel darf man sich von diesen Updates aber nicht erwarten. Während iOS 14.7 nur Angaben zur Luftqualität in den Niederlanden und Frankreich mit sich bringt, adressieren die anderen OS-Aktualisierungen lediglich einige Bugs.

Neuer SYMFONISK-Lautsprecher vorgestellt

IKEA brachte durch die Zusammenarbeit mit Sonos unter der SYMFONISK-Marke mittlerweile einige smarte Lautsprecher heraus. Nun veröffentlichte man ein weiteres Produkt für diese Reihe, und zwar handelt es sich dabei um einen Rahmen mit integrierten Speakern. Die Besonderheit: Dieser muss nicht unbedingt schwarz oder weiß sein, es werden auch verschiedene Print-Designs angeboten. Der Preis des Lautsprechers liegt bei 179 Euro, die austauschbaren Fronten kosten zwischen 20 Euro und 30 Euro.

Kurz notiert

HomePod mini kommt nach Österreich

Den HomePod mini gibt es bereits seit einigen Wochen in Deutschland. In Österreich hieß es bis gestern: Warten oder für hohe Kosten importieren. Das gehört nun der Vergangenheit an, ab sofort findet ihr den kleinen Lautsprecher auch in den österreichischen Stores.

Alle Apple Stores wieder geöffnet

Durch die Pandemie wurde auch Apple dazu gezwungen, seine Stores zu schließen. Ab sofort sind alle Filialen wieder geöffnet und in den USA müssen Geimpfte nicht einmal mehr eine Maske tragen.

Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch!

