HomePod Mini ab heute in Österreich und weiteren Märkten erhältlich

Der HomePod Mini ist jetzt auch in Österreich erhältlich. Apple hatte den Start des kleinen und derzeit einzigen HomePods vor kurzem in einigen weiteren Märkten angekündigt. Unterdessen ist der lange Abschied vom großen Bruder nun endlich abgeschlossen.

Der HomePod Mini startet ab heute auch in Österreich (Affiliate-Link). Der Launch des derzeit einzigen Modells des HomePods in einigen weiteren Märkten war bereits zuvor von Apple angekündigt worden. Bis jetzt war der HomePod tatsächlich noch nicht bei unseren Nachbarn im regulären Verkauf erhältlich.

Apple hatte den originalen HomePod nie nach Österreich gebracht und das änderte sich auch nicht bei der Einführung des HomePod Mini. Der Preis, der ab nun in Österreich aufgerufen wird, liegt bei den gewohnten 99 Euro.

Der HomePod Mini startet in noch weiteren Märkten

Darüber hinaus wird der HomePod Mini ab heute auch in Irland sowie Neuseeland verkauft. Unterdessen hat Apple das Kapitel Original-HomePod-Verkauf nun final abgeschlossen. Rund drei Monate ist es her, seit man das erste Modell des smarten Lautsprechers mit Siri-Unterstützung abgekündigt hatte, seitdem wurde nur noch Reste abverkauft – Reste, die aber einfach nicht verkauft werden wollten.

In den US-Stores ist der originale HomePod nun nicht mehr erhältlich und auch bei uns ist dieses Kapitel jetzt durch. Wann der nächste „richtige“ HomePod auf den Markt gebracht werden wird, ist völlig offen. In einer früheren Meldung hatten wir über mögliche Pläne Apples in diese Richtung berichtet.

