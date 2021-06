Home Apple „The Morning Show“ geht im Herbst auf Apple TV+ weiter

„The Morning Show“ geht im Herbst auf Apple TV+ weiter

Apple setzt seine Apple TV+-Serie „The Morning Show“ fort, weiter geht es allerdings erst im Herbst. Während die zweite Staffel nun von Apple offiziell angekündigt wurde, wird es wohl auch noch eine dritte Staffel geben. Zuletzt war auch die Fortsetzung von „See“ angekündigt worden.

Apple setzt die Apple TV+-Serie „The Morning Show“ fort, das war bereits lange bekannt. „The Morning Show“ gehörte zum initialen Katalog, mit dem Apple TV+ vor Jahren auf Sendung gegangen war. Seitdem dauert die Durststrecke für Fans der Serie allerdings an. Die ohnehin nicht besonders kurzen Abstände zwischen den neuen Staffeln wurden durch den Ausbruch der Corona-Pandemie noch einmal deutlich in die Länge gezogen.

Die Dreharbeiten zu „The Morning Show“ waren durch Covid-19 unterbrochen worden und konnten erst nach geraumer Zeit wieder aufgenommen werden. Die Serie gehört zu den erfolgreichsten Produktionen von Apple TV+ und hat bei der Kritik relativ gut abgeschnitten, einige Auszeichnungen konnte Apple mit „The Morning Show“ ebenfalls einfahren.

In der Serie sehen die Zuschauer Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in Rollen in einer fiktiven Sendung im amerikanischen Frühstücksfernsehen. Die ganze Serie ist auch sehr auf die amerikanische Medienwirklichkeit ausgerichtet.

Zweite Staffel von „The Morning Show“ startet im September

Nun hat Apple den Start der zweiten Staffel von „The Morning Show“ offiziell bekanntgegeben (Affiliate-Link). Diese wird am 17. September auf Apple TV+ anlaufen. Insgesamt besteht die zweit eStaffel aus zehn Episoden, die wohl wie üblich stets am Freitag auf dem Streamingdienst von Apple zur Verfügung gestellt werden.

Ebenfalls gibt es jetzt einen neuen Trailer zur zweiten Staffel von „The Morning Show“. In einer weiteren Meldung haben wir über die Fortsetzung von „See“ auf Apple TV+ berichtet.

Beide Serien werden eine dritte Staffel erhalten.

